Вместе более 70 лет: пара рассказала секрет долговечности любви

Любовь, супружеская пара / © pexels.com

Реклама

Розалин и Ирвин Энгельманы прожили в браке более 70 лет. Они сохранили простую ежедневную традицию, которая, по их словам, держит отношения крепкими.

Об этом пишет CNBC Make it.

История любви

Розалин Энгельман вспоминает, что впервые встретила своего будущего мужа Ирвина в 1953 году в Бронксе — их познакомил общий друг. Тогда ему было 19 лет, а ей всего 15. По ее словам, чувства возникли сразу, ведь он произвел впечатление «как кинозвезда».

Реклама

После первого свидания, включавшего кино и разговоры по молочному коктейлю, пара быстро сблизилась. Через три года отношений, в ноябре 1956 года, они поженились.

За десятилетие совместной жизни Энгельманы воспитали двоих детей, впоследствии стали дедушкой и бабушкой, многие путешествовали по Европе и Азии, а также вместе развивали карьеры в сфере искусства и бизнеса. Они также поддерживали друг друга в сложные периоды, в частности, во время борьбы с онкологическими заболеваниями.

Сегодня Энгельманы живут в доме престарелых на Мангеттене и до сих пор придерживаются простого ритуала взаимных признаний в любви. Эту привычку они называют ключом к своей долгой совместной жизни — каждое утро и каждый вечер говорить друг другу «я люблю тебя» и целоваться. Розалин отмечает, что традиция возникла естественно и стала частью их жизни.

«Мы просто счастливы, что имеем друг друга», — заключает она.

Реклама

Как мы писали ранее, по мнению психологов, подобные ежедневные проявления любви помогают укреплять отношения. «Я тебя люблю» — это не просто фраза, а сигнал. На самом деле человек слышит гораздо больше: «Ты для меня важен (а)», «Я рядом», «Я тебя не предам», «Я хочу дать тебе тепло и поддержку». В глобальном понимании это о безопасности, принятии и близости. Такие обыкновенные фразы могут стать внутренней опорой для человека.