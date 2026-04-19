Графики отключений света летом: в Раде сообщили о ситуации с АЭС
Эксперт рассказал, будут ли продолжительные отключения света во время ремонтной кампании АЭС.
В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако существенных перебоев со светом этим летом не прогнозируют.
Об этом сказал член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в эфире «КИЕВ 24».
Сейчас два энергоблока уже находятся в ремонте, и дальше работы будут проводиться поэтапно — один за другим. Такой подход позволяет сохранять устойчивость энергосистемы даже в период технического обслуживания.
Как отметил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк, энергетики работают по четкому графику и должны выполнить все работы своевременно.
«Ремонтная кампания на АЭС проходит поэтапно: после завершения работ на одном блоке сразу начинаются работы на следующем. Это позволяет избежать дефицита электроэнергии. Специалисты работают четко по графику — до часа, выполняя как ремонт, так и подготовку топлива для стабильной работы станций. Пока два энергоблока уже проходят ремонт, дальше по очереди пойдут другие. Поэтому мы не ожидаем существенных изменений в работе энергосистемы», — пояснил он.
По словам нардепа, лето должно пройти без жестких графиков отключений или длительных перебоев со светом. В то же время он подчеркнул, что стабильность энергоснабжения зависит и от потребителей.
Украинцев призывают и дальше ответственно относиться к использованию электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы избежать перегрузки сети.
Энергетики рассчитывают, что благодаря слаженной работе и соблюдению графиков ремонтов, система будет работать стабильно в течение всего летнего периода.
Также добавим, что украинцам следует внимательно следить за счетами электроэнергии, ведь за долги могут не только отключить свет, но и выставить дополнительную платежку — до 6000 грн.