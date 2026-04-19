Шматок льоду пробив дах будинку та впав просто на диван у вітальні — фото
Влада розпочала розслідування.
Член ради округу Лос-Анджелес закликає Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) провести розслідування після інциденту, під час якого шматок льоду пробив дах житлового будинку.
Про це пише KABC-TV.
Дженіс Ган опублікувала у соцмережах фото, на яких видно великий брудний шматок льоду, що пробив дах будинку в місті Віттієр, пошкодив стелю та впав просто на диван у вітальні.
«Дані про польоти свідчать, що в той момент над будинком пролітав літак», — написала Ган. «Нам пощастило, що в кімнаті нікого не було, коли це сталося. Цей інцидент міг закінчитися набагато гірше».
Вона закликала FAA перевірити, чи міг цей шматок льоду впасти з літака.
Місцевий мешканець Юдер Грау розповів, що в момент інциденту перебував у будинку та почув гучний звук, схожий на вибух.
Власниця будинку Танія Манга заявила, що знахідку наразі зберігають у пакеті в морозильній камері, оскільки вона має неприємний запах і очікує на ідентифікацію.
«Ми, безумовно, хочемо знати, з чого він складається і чи вплине це на наше здоров’я. По-друге, якщо це літак чи щось подібне, ми розуміємо, чому це сталося, адже навіть зараз, коли ми розмовляємо, над нами літає літак, і це лякає», — сказала Манга телеканалу.
