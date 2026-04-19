ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1241
Час на прочитання
2 хв
Шматок льоду пробив дах будинку та впав просто на диван у вітальні — фото

Влада розпочала розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Член ради округу Лос-Анджелес закликає Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) провести розслідування після інциденту, під час якого шматок льоду пробив дах житлового будинку.

Про це пише KABC-TV.

Дженіс Ган опублікувала у соцмережах фото, на яких видно великий брудний шматок льоду, що пробив дах будинку в місті Віттієр, пошкодив стелю та впав просто на диван у вітальні.

«Дані про польоти свідчать, що в той момент над будинком пролітав літак», — написала Ган. «Нам пощастило, що в кімнаті нікого не було, коли це сталося. Цей інцидент міг закінчитися набагато гірше».

Вона закликала FAA перевірити, чи міг цей шматок льоду впасти з літака.

Місцевий мешканець Юдер Грау розповів, що в момент інциденту перебував у будинку та почув гучний звук, схожий на вибух.

Власниця будинку Танія Манга заявила, що знахідку наразі зберігають у пакеті в морозильній камері, оскільки вона має неприємний запах і очікує на ідентифікацію.

«Ми, безумовно, хочемо знати, з чого він складається і чи вплине це на наше здоров’я. По-друге, якщо це літак чи щось подібне, ми розуміємо, чому це сталося, адже навіть зараз, коли ми розмовляємо, над нами літає літак, і це лякає», — сказала Манга телеканалу.

Нагадаємо, нещодавно чоловік випав із пасажирського літака.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie