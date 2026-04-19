Может учитель с отсрочкой выехать за границу в отпуск

Учителя, даже имея отсрочку, не могут выехать за пределы Украины / © Freepik

Педагоги, выполняющие педагогические или научно-педагогические функции в учебных заведениях, имеют законное право на отсрочку от мобилизации сроком на один год, в том числе и на период летних каникул.

Работники образовательной отрасли — ученые и педагоги — имеют право на оформление отсрочки от мобилизации при соблюдении ключевого условия по размеру педагогической нагрузки (оно должно быть не менее 0,75 стандартной ставки).

Кроме того, руководство образовательного учреждения должно подтвердить, что этот работник критически необходим для стабильного функционирования учреждения и непрерывного проведения учебного процесса.

Если учитель имеет отсрочку именно как педагогический работник среднего образования, тогда он не может выезжать за границу в отпуск.

Если вопрос касается научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, а также педагогических работников учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, тогда (согласно п. 2 ч. 3 ст. мобилизацию») выезжать за границу не разрешается.

