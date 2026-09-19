ВСУ / © Associated Press

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Украинские Вооруженные силы преуспели в контрнаступательной операции в Донецкой области. В частности, благодаря тому, что смогли ввести военное руководство РФ в заблуждение и не разглашали информацию о своих достижениях.

Об этом заявил один украинский командир, говорится в материале Newsweek .

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Отмечается, что о продвижении украинских сил против российского выступления к северу от Лимана Донецкой области ранее сообщали военные источники, однако Киев официально не подтверждал эти успехи до этой недели.

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Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ майор Максим Жорин заявил, что операция «Вивальди» позволила остановить попытки России оцепить так называемый «Фортецкий пояс». По его словам, немаловажную роль в этом сыграла информационная тишина вокруг продвижения Сил обороны.

Отметим, что именно этот Крепостной пояс сильно укрепленных городов и оборонных позиций в Донецке является основой обороны Украины в восточной части региона, полный восторг которого является военной целью «фюрера» России Владимира Путина.

«Информационное молчание и, в более широком смысле, оперативная безопасность имеют очень большое значение. Особенно – на этом этапе войны, когда доминируют операции по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR) и где все чаще используются беспилотники», – объяснил военный аналитик Гиорги Ревишвили в интервью Newsweek.

Операция «Вивальди» – что известно

На днях командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что оккупанты России планировали соединить свои северную и южную группировки в районе Барвенкового на Харьковщине, чтобы в итоге захватить всю Донецкую область.

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По словам Белецкого, которому расширили полномочия по обороне Донбасса, также охватывающей Луганскую область, украинские силы оперативно сорвали российский план окружения так называемого «Фортецкого пояса». С севера россияне пытались продвинуться через Лиман и Святогорск, а с юга - через Доброполье.

Отчасти успеха ВСУ удалось добиться благодаря эффекту неожиданности. Строгое соблюдение оперативной безопасности и противодействие российским БПЛА существенно ухудшили осведомленность захватчиков о ситуации на поле боя.

Как ВСУ скрыли свои успехи

Украинские военные смогли скрыть свое продвижение благодаря системе «защитных дронов», в состав которой входят средства радиоэлектронной борьбы. Благодаря этой системе удалось нейтрализовать около 20 тысяч российских БПЛА.

Во время весеннего контрнаступления в районе Александровки украинской армии также удалось добиться оперативной неожиданности. В частности, они проводили миссии по установке флагов на безопасном расстоянии, чтобы скрыть настоящие масштабы своих занятых позиций.

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По словам аналитика Гиорги Ревишвили, сохранение информационной тишины и ограничение публичного обсуждения конкретных операций могут помогать ВСУ. Это позволяет российским войскам действовать в условиях неполной или искаженной информации о ситуации на поле боя.

В то же время он отметил, что у захватчиков глубоко укоренена практика дезинформации и введения командования в заблуждение. Так, отмечает он, военные могут скрывать реальное положение дел от старших командиров, пытаясь получить благосклонность руководства и избежать наказания в случае ухудшения ситуации на их участке фронта.

Преимущество в дронах

По данным 3-го армейского корпуса ВСУ, кампания ударов ракетами средней дальности по Луганщине ослабила поставки горючего войскам страны-агрессорки. Это также снизило их возможности использовать дроны и средства радиоэлектронной борьбы, что дало Украине преимущество в применении БПЛА для поддержки механизированного продвижения на Лиманском направлении.

Аналитик также объясняет, что значительную роль сыграло тщательное планирование операции Украины. В частности, речь идет о подавлении российских огневых позиций и, самое важное, уничтожении или нейтрализации беспилотных систем россиян, что позволило защитить район проведения операции.

По его словам, эти меры в сочетании с благоприятными погодными условиями помогли ВСУ сорвать попытки армии РФ проникнуть на отдельные участки фронта и продвинуться в районах, в том числе вблизи Среднего.

В то же время, американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что украинские и российские силы экспериментируют с возвращением ограниченных элементов механизированного маневра на тактическом уровне, пытаясь выйти за пределы позиционной войны. В то же время, по оценке аналитиков, украинские попытки оказались значительно эффективнее.

Наступление ВСУ – что известно

Несколько дней назад стало известно, что Украина начала наступление в Донецкой области . Во время первого этапа спецоперации «Вивальди» был уволен 85 квадратных километров территории. Эта площадь превышает размер Житомира и почти равна Чернигову.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина пошла в масштабное наступление на ключевом для Кремля направлении. Это стало возможным, в частности, благодаря формирующим операциям и кампании дальнобойных ударов средней дальности, которые снижают способности российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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