Зачем сыпать соль в унитаз: хитрость, которая поможет сэкономить деньги и заменит дорогую химию

Соль / иллюстративное фото / © Pixabay

Реклама

Многие люди используют агрессивные химические средства при уборке ванной комнаты, убеждая себя, что это единственный способ продезинфицировать поверхности. Однако специалисты по уборке отмечают, что вы можете самостоятельно приготовить раствор, который уничтожает бактерии, растворяет загрязнения и нейтрализует запахи.

Эксперты отмечают, что чистота в ванной комнате зависит не от используемого средства, а от химической реакции, пишет The Coolist.

Реклама

Из-за бактерий и известкового налета сантехника нуждается в регулярном уходе. Вместо покупной бытовой химии всё чаще используют эффективный домашний раствор из простых кухонных ингредиентов. Такое средство готовится за пару минут, действует в течение всей ночи и легко разлагает застарелые загрязнения без лишних усилий.

Реклама

Простое средство для чистки сантехники можно приготовить из кухонных ингредиентов

Сочетание обычной поваренной соли и пищевой соды образует мощное и безопасное средство для ухода за сантехникой. Такая смесь вступает в реакцию с загрязнениями, расщепляя минеральные отложения и известковый налёт непосредственно на фарфоровой поверхности, а также уничтожает благоприятную для бактерий среду без использования агрессивной бытовой химии.

Помимо глубокого дезинфицирующего эффекта, это средство выполняет еще одну важную задачу — оно полностью нейтрализует стойкие неприятные запахи в ванной комнате и поддерживает чистоту сливных труб, предотвращая их засорение.

Как приготовить раствор для дезинфекции сантехники из соли и соды

Для приготовления средства смешайте в ёмкости по 250 граммов соли и пищевой соды с 25 столовыми ложками нейтрального масла (рапсового, растительного, масло авокадо или масло виноградных косточек) до однородного состояния. Полученную массу равномерно распределите по внутренним стенкам унитаза и оставьте на всю ночь. Длительный контакт позволит ингредиентам полностью расщепить известковый налет и накопившуюся грязь.

Утром осторожно вылейте в унитаз кастрюлю с кипятком. Горячая вода легко смоет размягченные отложения и остатки смеси, обеспечив идеальную чистоту сантехники даже без использования щетки.

Реклама

Как часто следует повторять процедуру

Для профилактики и поддержания гигиены такую глубокую очистку следует проводить раз в месяц, а при наличии стойких запахов или застарелого налета — каждые две недели. Это быстрая и экологичная альтернатива магазинной химии, которая гарантирует длительную чистоту.

После завершения обработки солью и пищевой содой и промывки вам нужно выполнить ещё один шаг, который обеспечит свежесть вашей сантехники. Выжмите сок из половины лимона прямо в чистую миску, а затем равномерно вылейте его в унитаз.

Естественная кислотность лимонного сока полирует эмалированную поверхность, оставляя свежий аромат, который сигнализирует об окончании работы.

Простой метод, обеспечивающий идеальный результат

Эксперты отмечают, что главное преимущество этого метода — его абсолютная доступность. Он не требует использования дорогой бытовой химии или сложных приспособлений, ведь основные ингредиенты стоят копейки, а весь процесс сводится к трём простым шагам: смешать, нанести и подождать.

Реклама

Вместо рекламных обещаний здесь действует обычная химия: содово-солевая смесь за ночь полностью расщепляет минеральные отложения и органическую грязь, а кипяток окончательно вымывает все остатки. В отличие от поверхностного маскирования пятен, такая ежемесячная профилактика устраняет саму причину загрязнений и экономит ваше время.

Как ухаживать за ванной комнатой — последние новости

Даже при регулярном мытье ванны известковый и мыльный налет оставляет пятна и лишает поверхность блеска, но вместо агрессивной химии можно воспользоваться простым домашним средством — масленкой, которая благодаря натуральным кислотам размягчает отложения, а жиры в ее составе возвращают поверхностям зеркальный блеск.

Специалисты по уборке и микробиологии советуют тщательно чистить туалет раз в неделю, а при необходимости проводить дополнительную уборку. Если кто-то в семье болеет инфекционным заболеванием, туалет и прилегающую часть ванной комнаты следует чистить после каждого использования, ведь при смывании образуется аэрозоль из мелких частиц, зона распространения которого может превышать один метр.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров