Как часто нужно чистить унитаз: эксперты поставили точку в споре

Если же в доме есть человек с инфекционным заболеванием, санузел нуждается в значительно более частой дезинфекции. / © pexels.com

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Специалисты по уборке и микробиологии советуют ориентироваться на тщательную очистку раз в неделю, а при необходимости проводить дополнительную уборку туалета.

Об этом говорится в материале dailymail.

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Как часто нужно мыть туалет

Эксперт по уборке Британского совета по вопросам уборки (British Cleaning Council) Делия Каннингс считает, что для обычного домашнего использования достаточно тщательно чистить туалет раз в неделю.

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«В семейном доме примерно на пять человек достаточно протирать его при необходимости и тщательно чистить раз в неделю», — пояснила она.

По ее словам, правильная еженедельная уборка занимает примерно 10 минут.

В то же время туалету периодически требуется более глубокая очистка. Для этого Каннингс советует открутить болты, осторожно снять и разобрать сиденья, а затем очистить крепеж, петли и небольшие отверстия, к которым крепится сиденье. Такая уборка, по ее оценке, занимает около 15 минут.

Если кто-то в семье заболел

Микробиологиня из Университета Лестера Примроуз Фристон отмечает, что частоту уборки нужно увеличить, если кто-то в доме болеет инфекционным заболеванием.

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«При нормальном использовании глубокой очистки раз в неделю будет достаточно: сиденье, чашу и ручки туалета нужно дезинфицировать, а чашу очищать щеткой», — сказала она.

Однако, если кто-то болеет инфекционным заболеванием, туалет и прилегающую часть ванной комнаты специалист советует чистить после каждого использования.

Причина — при смывании образуется аэрозоль из мелких частиц. По словам Фристона, зона его распространения может превышать один метр.

Что нужно для уборки туалета

Делия Каннингс советует иметь под рукой шесть основных вещей:

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туалетную щетку;

чистящее средство;

резиновые перчатки;

одну или две тряпки;

старую зубную щетку;

ведро.

Эксперт также рекомендует использовать отдельные, желательно цветно обозначенные, средства для туалета.

«Например, можно использовать красные тряпки и красные перчатки, чтобы снизить риск переноса бактерий на другие поверхности в доме», — пояснила она.

Важно также правильно выбирать средство для уборки. Он должен не только очищать поверхность, но дезинфицировать ее. При этом нужно соблюдать рекомендованную изготовителем дозировку.

Как правильно чистить туалет

Каннингс советует использовать простую последовательность из трех этапов — смыть, отодвинуть воду и почистить щеткой.

Сначала нужно смыть воду, чтобы убрать остатки загрязнения с чаши и видеть поверхность, которую нужно очистить.

При этом эксперт советует закрывать крышку перед смыванием, чтобы уменьшить распространение так называемого «туалетного шлейфа» — аэрозоля из частиц воды и загрязнений, который может оседать на других поверхностях в ванной.

После этого туалетной щеткой нужно отодвинуть воду в чаше вниз, чтобы стала видна линия ее уровня. На этот участок следует нанести чистящее средство и оставить его на несколько минут.

На завершающем этапе чашу нужно тщательно почистить щеткой, смыть средство водой и еще раз спустить воду.

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