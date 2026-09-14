Як часто потрібно чистити унітаз: експерти поставили крапку в суперечці

Якщо в будинку є людина з інфекційним захворюванням, санвузол потребує значно частішої дезінфекції / © pexels.com

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Фахівці з прибирання та мікробіології радять орієнтуватися на ретельне очищення раз на тиждень, а за потреби проводити додаткове прибирання туалету.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

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Як часто потрібно мити туалет

Експертка з прибирання Британської ради з питань прибирання (British Cleaning Council) Делія Каннінгс вважає, що для звичайного домашнього використання достатньо ретельно чистити туалет раз на тиждень.

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«У сімейному будинку приблизно на п’ятьох людей достатньо протирати його за потреби та ретельно чистити раз на тиждень», — пояснила вона.

За її словами, правильне щотижневе прибирання займає близько 10 хвилин.

Водночас туалету періодично потрібне глибше очищення. Для цього Каннінгс радить відкрутити болти, обережно зняти й розібрати сидіння, а потім очистити кріплення, петлі та невеликі отвори, до яких воно кріпиться. Таке прибирання, за її оцінкою, займає близько 15 хвилин.

Якщо хтось у родині захворів

Мікробіологиня з Університету Лестера Примроуз Фрістон наголошує, що частоту прибирання потрібно збільшити, якщо хтось у домі хворіє на інфекційне захворювання.

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«За нормального використання глибокого очищення раз на тиждень буде достатньо: сидіння, чашу та ручки туалету потрібно дезінфікувати, а чашу — очищати щіткою», — сказала вона.

Однак якщо хтось хворіє на інфекційне захворювання, туалет і прилеглу частину ванної кімнати фахівчиня радить чистити після кожного використання.

Причина — під час змивання утворюється аерозоль із дрібних частинок. За її словами, зона його поширення може перевищувати один метр.

Що потрібно для прибирання туалету

Делія Каннінгс радить мати під рукою шість основних речей:

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туалетну щітку;

засіб для чищення туалету;

гумові рукавички;

одну або дві ганчірки;

стару зубну щітку;

відро.

Експертка також рекомендує використовувати окремі, бажано кольорово позначені засоби для туалету.

«Наприклад, можна використовувати червоні ганчірки та червоні рукавички, щоб зменшити ризик перенесення бактерій на інші поверхні в оселі», — пояснила вона.

Важливо також правильно обирати засіб для прибирання. Він має не лише очищати поверхню, а й дезінфікувати її. Водночас потрібно дотримуватися рекомендованого виробником дозування.

Як правильно чистити туалет

Фахівчиня радить використовувати просту послідовність із трьох етапів — змити, виштовхнути воду та почистити щіткою.

Спочатку потрібно змити воду, щоб прибрати залишки забруднення з чаші та краще бачити поверхню, яку потрібно очистити.

Водночас вона радить закривати кришку перед змиванням, щоб зменшити поширення так званого «туалетного шлейфу» — аерозолю з частинок води та забруднень, який може осідати на інших поверхнях у ванній.

Після цього за допомогою туалетної щітки потрібно відштовхнути воду в чаші вниз, щоб побачити лінію її рівня. На цю ділянку треба нанести засіб для чищення і залишити його на кілька хвилин.

На завершальному етапі чашу потрібно ретельно почистити щіткою, змити засіб водою і ще раз спустити воду.

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