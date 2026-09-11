Прочистить забиту раковину за 10 хвилин: візьміть копійчаний засіб, який є на кожній кухні

Сода швидко прочищає забиті зливи / © Credits

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Щоденне миття посуду неминуче призводить до накопичення у трубах залишків їжі, мила та різноманітних жирів. Фахівці з прибирання зазначають, що найефективнішим рішенням цієї проблеми є звичайна кристалічна сода, а не дорогі хімічні засоби.

Про дієвий метод боротьби зі стійкими побутовими засміченнями розповідає WalesOnline.

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Чому популярні методи не працюють

Багато господинь використовують суміш білого оцту та харчової соди, проте їхня хімічна реакція не здатна розчинити густий жир. Оцет є кислотою, а харчова сода має слабку лужну реакцію, тому після їхнього змішування ви отримаєте лише солону воду.

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«Кристалічна сода є сильно лужною речовиною, яка легко розщеплює кислотні жири до стану повного розчинення у воді», — пояснюють фахівці з прибирання.

Цей засіб також чудово справляється з органічними накопиченнями всередині каналізаційних систем. Така властивість робить його ідеальним вибором для прочищення ванних кімнат від залишків волосся або стійкого мильного нальоту.

Покрокова інструкція для очищення зливу

Процес усунення проблеми починається з підготовки окропу, який потрібно одразу вилити безпосередньо у забитий стік. Після цього слід використовувати головний активний компонент для боротьби з жирними корками.

«Коли гаряча вода повністю стече, наповніть 1 кухоль кристалічною содою і висипте її просто у зливний отвір», — радять експерти компанії Bright & Beautiful.

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Залиште засіб усередині труби на 5 або 10 хвилин, щоб лужна речовина встигла розщепити бруд. Наступним кроком стане повторне використання окропу для остаточного промивання системи від залишків жиру.

«Щоб бути абсолютно впевненим у повному зникненні засмічення, вилийте в раковину ще 1 повний чайник гарячої води», — наголошують фахівці.

Завдяки цим простим діям ваша раковина знову функціонуватиме ідеально без використання токсичних рідин. У разі відсутності позитивного результату після виконаної процедури власникам квартири доведеться залучити майстра.

«Якщо після цих маніпуляцій ваша раковина все ще не пропускає воду, вам слід негайно звернутися до сантехніка», — підсумовують експерти.

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Нагадаємо, після щоденного контакту з жиром, залишками їжі та водою саму кухонну раковину доводиться відчищати від плям, нальоту і неприємного запаху. Виявляється, для цього не завжди потрібна побутова хімія. Допомогти може звичайний оцет.

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