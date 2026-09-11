Прочистите убитую раковину за 10 минут: возьмите копеечное средство, которое есть на каждой кухне

Сода быстро прочищает забитые ливни / © Credits

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Ежедневное мытье посуды неизбежно приводит к накоплению в трубах остатков пищи, мыла и жиров. Специалисты по уборке отмечают, что наиболее эффективным решением этой проблемы является обычная кристаллическая сода, а не дорогостоящие химические средства.

О действенном методе борьбы с устойчивыми бытовыми засорами рассказывает WalesOnline.

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Почему популярные методы не работают

Многие хозяйки используют смесь белого уксуса и пищевой соды, однако их химическая реакция не способна растворить густой жир. Уксус является кислотой, а пищевая сода имеет слабую щелочную реакцию, поэтому после их смешивания вы получите только соленую воду.

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«Кристаллическая сода является сильно щелочным веществом, легко расщепляющим кислотные жиры до состояния полного растворения в воде», — объясняют специалисты по уборке.

Это средство также отлично справляется с органическими скоплениями внутри канализационных систем. Такое свойство делает его идеальным выбором для чистки ванных комнат от остатков волос или стойкого мыльного налета.

Пошаговая инструкция по очистке слива

Процесс устранения проблемы начинается с подготовки кипятка, который следует сразу вылить непосредственно в забитый сток. После этого следует использовать главный активный компонент для борьбы с жирными пробками.

«Когда горячая вода полностью стечет, наполните 1 кружку кристаллической содой и высыпьте ее прямо в сливное отверстие», – советуют эксперты компании Bright & Beautiful.

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Оставьте средство внутри трубы на 5 или 10 минут, чтобы щелочное вещество успело расщепить грязь. Следующим шагом станет повторное использование кипятка для окончательной промывки системы от остатков жира.

«Чтобы быть абсолютно уверенным в полном исчезновении засорения, вылейте в раковину еще один полный чайник горячей воды», — подчеркивают специалисты.

Благодаря этим простым действиям ваша раковина будет снова функционировать идеально без использования токсичных жидкостей. В случае отсутствия положительного результата после проделанной процедуры владельцам квартиры придется привлечь мастера.

«Если после этих манипуляций ваша раковина все еще не пропускает воду, вам следует немедленно обратиться в сантехнику», — заключают эксперты.

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Напомним, после ежедневного контакта с жиром, остатками пищи и водой саму кухонную раковину приходится отчищать от пятен, налета и неприятного запаха. Оказывается, для этого не всегда нужна бытовая химия . Помочь может обычный уксус.

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