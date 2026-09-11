Лондонский стритстайл этой осенью: 5 главных трендов / © Associated Press

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Осень 2026 года особенно интересна тем, что тренды словно вобрали в себя характер самой столицы Англии — немного небрежный, дерзкий и в то же время очень продуманный. При этом лондонская основа остается неизменной: прямые джинсы, белые футболки, свитера с V-образным вырезом и любимые лоферы никуда не исчезают. Меняется лишь способ их стилизации, сообщает издание Who What Wear.

Жакет в стиле Наполеона

Милитари-жакет, который ещё в начале года называли одним из главных трендов, осенью окончательно закрепится в гардеробах модниц. Его строгий силуэт обрёл современное звучание — с нотками эстетики небрежного инди и лёгкой ностальгией по поп-культуре 2000-х.

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Чтобы образ не выглядел слишком театрально, такой жакет можно сочетать с джинсами с низкой посадкой и балетками. В результате вы получите немного бунтарский, но в то же время аккуратный лондонский шик.

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Спортивные костюмы

Три полоски больше не ассоциируются исключительно с домашней одеждой или небрежным спортивным повседневным образом. Осенью 2026 года спортивные костюмы переживают настоящее модное возрождение.

Среди фаворитов — ретро-олимпийки, свободные брюки и контрастные полоски. Их можно носить с дизайнерской юбкой, простой футболкой или лоферами. Главное — сохранить ту самую непринужденность, за которую Лондон так любит спортивную эстетику.

Клетка

Клетка — практически вечный символ британской моды. От Burberry и панк-эстетики Vivienne Westwood до культовых образов Alexander McQueen — этот принт давно стал частью лондонской модной культуры.

Этой осенью она возвращается в несколько новом образе, в духе британских частных школ, но с характерной бунтарской ноткой. Это уже не школьная форма, а клетка для тех, кто любит нарушать правила.

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Балетки на каблуке

Классические балетки обычно ассоциируются с французским стилем, однако в Лондоне они всегда отличались своим собственным характером. Этой осенью к привычной плоской подошве добавляется невысокий каблук, и именно эта деталь делает обувь особенно актуальной.

Такие балетки сочетаются буквально со всем: например, с джинсами, юбками, капри и шортами. Они придают образу ухоженный вид, не лишая при этом комфорта.

Футболки с принтами

Ироничные, немного провокационные и наполненные энергией Y2K — футболки с надписями и графическими принтами снова возвращаются. Этому способствует мода на рейв-культуру, ностальгию и более персонализированный максимализм.

В тренде забавные и дерзкие образы, напоминающие культовые образы Пэрис и Ники Хилтон. А чтобы придать образу лондонский колорит, можно не бояться ярких цветов — именно они особенно эффектно смотрятся на фоне типичного серого осеннего дня.

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Лондонская мода осени 2026 года не требует полного обновления гардероба. Наоборот, её секрет — в привычных вещах, стилизованных чуть смелее, чем обычно.

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