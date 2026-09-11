Штраф от ТЦК: какого имущества может лишиться должник из-за неуплаты

Штраф от ТЦК / © ТСН.ua

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Неуплаченный штраф за нарушение правил воинского учета по истечении срока добровольной уплаты может быть передан на принудительное взыскание. В таком случае исполнительная служба будет иметь право взыскивать задолженность не только со средств на счетах должника, но и, в случае их недостаточности, обратить взыскание и на другое имущество.

Об этом военный адвокат Татьяна Козян рассказала «24 каналу».

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По словам адвоката, если штраф ТЦК не уплачен добровольно в течение 30 дней, возникают правовые основания для его принудительного взыскания. В то же время истечение этого срока не означает автоматического ареста имущества — постановление должно быть передано на исполнение в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

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Она подчеркнула, что необходимо различать срок добровольной уплаты штрафа и момент фактического возбуждения исполнительного производства. Именно после возбуждения такого производства государственный или частный исполнитель может принимать предусмотренные законом меры по взысканию задолженности.

Сначала взыскание денежных средств, затем — другого имущества

В соответствии со статьей 48 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в первую очередь взыскание производится из средств должника. Речь идет о деньгах в национальной и иностранной валюте, а также о других ценностях, находящихся в банках и других финансовых учреждениях.

Если средств недостаточно для погашения задолженности, исполнитель может наложить взыскание на другое имущество должника. Исключение составляют вещи и имущество, изъятие которых для погашения долга прямо запрещено законом.

Отдельной мерой является арест средств или имущества. По словам Козян, её применяют для обеспечения реального исполнения решения.

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«Арест имущества является отдельной исполнительной мерой. В соответствии с частью второй статьи 56 Закона „Об исполнительном производстве“, арест на имущество или средства должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или постановления об описи и аресте имущества (средств)», — отметила адвокат.

То есть после возбуждения исполнительного производства исполнитель, в зависимости от обстоятельств, может наложить арест на банковские счета, а если денег недостаточно — принять меры в отношении другого имущества. Если в отношении конкретного имущества законом разрешено обращение взыскания, оно в дальнейшем может быть изъято и реализовано в установленном порядке.

Не всё имущество можно арестовать и продать

В то же время сам факт неуплаты штрафа ТЦК не означает, что исполнительная служба может изъять любое имущество должника. Закон устанавливает перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание.

В частности, защите подлежат необходимые должнику, членам его семьи и иждивенцам предметы повседневного пользования — посуда, постельное белье, средства гигиены, одежда, обувь и детские вещи. Также нельзя взыскивать необходимые по медицинским показаниям лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения.

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К защищаемому имуществу относятся и определенные предметы домашнего обихода. Закон предусматривает, в частности, по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью, а также один холодильник, телевизор и персональный компьютер на семью. Отдельно предусмотрено по одному мобильному телефону на каждого человека.

Из-под взыскания также исключены необходимые запасы продуктов питания и питьевой воды для должника и его семьи, а также средства на их приобретение в пределах, установленных законодательством.

«Также не подлежит взысканию топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилья в течение отопительного сезона», — подчеркнула Козян.

Закон защищает то, что необходимо для работы и реабилитации

Отдельные ограничения касаются имущества, необходимого для профессиональной деятельности, если оно является единственным источником дохода, а также орудий личного кустарного или ремесленного труда и книг.

Защита распространяется и на имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов. Для людей с инвалидностью предусмотрены отдельные гарантии в отношении вспомогательных средств реабилитации и автомобилей, которые были предоставлены бесплатно или на льготных условиях по медицинским показаниям.

Кроме того, взысканию не подлежат государственные награды, призы, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

Напомним, что граждане, игнорирующие или нарушающие правила воинского учета, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафов, налагаемых ТЦК. Существует несколько электронных сервисов, которые помогают оперативно найти информацию об административных взысканиях.

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