Борис Джонсон приехал во Львов: что привело его в Украину

Борис Джонсон приехал во Львов на BookForum / © соцмережі

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 11 сентября приехал во Львов.

О визите сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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По его словам, бывший премьер-министр Великобритании посетил город, чтобы принять участие в 33-м международном BookForum. На мероприятии Борис Джонсон представит свою книгу «Кайданів нема».

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Напомним, ранее Борис Джонсон приезжал в Украину в апреле 2026 года. Тогда бывший премьер-министр Великобритании посетил позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, в том числе в районе Камышевахи, а также город Запорожье.

Ранее Борис Джонсон назвал абсурдом заявления России о том, что именно он еще в 2022-м якобы убедил президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой по прекращению войны.

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