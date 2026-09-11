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Борис Джонсон приехал во Львов: что привело его в Украину
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 11 сентября приехал во Львов.
О визите сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
По его словам, бывший премьер-министр Великобритании посетил город, чтобы принять участие в 33-м международном BookForum. На мероприятии Борис Джонсон представит свою книгу «Кайданів нема».
Напомним, ранее Борис Джонсон приезжал в Украину в апреле 2026 года. Тогда бывший премьер-министр Великобритании посетил позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении, в том числе в районе Камышевахи, а также город Запорожье.
Ранее Борис Джонсон назвал абсурдом заявления России о том, что именно он еще в 2022-м якобы убедил президента Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой по прекращению войны.