Зачем распылять уксус на кухонную раковину: простой способ, который поможет ее очистить

Как почистить кухонную раковину / © pexels.com

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Это доступное средство особенно полезно в борьбе со следами жесткой воды и жирным налетом. Однако использовать его можно не на всех поверхностях.

Почему стоит почистить кухонную раковину уксусом.

Уксус содержит уксусную кислоту, благодаря которой он помогает размягчать некоторые загрязнения. В частности, средство может облегчить удаление жира и минеральных отложений, остающихся после высыхания жесткой воды.

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Именно кальций и магний, содержащиеся в воде, могут образовывать характерные светлые или меловые пятна на раковине и смесителе. Уксусный раствор помогает размягчить и удалить такой налет.

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Есть еще одна причина держать уксус под рукой. Если в раковине скапливаются остатки пищи и жира, со временем может появиться неприятный запах. Уксус способен нейтрализовать некоторые щелочные запахи и освежить поверхность.

Как почистить кухонную раковину уксусом.

Для приготовления домашнего средства понадобится только белый уксус, вода и бутылка с распылителем:

Смешайте воду и уксус в пропорции 1:1. К примеру, на 100 мл уксуса возьмите 100 мл воды и перелейте смесь в распылитель. Сначала уберите из раковины остатки пищи и другой мусор. Затем равномерно распылите раствор по поверхности и оставьте примерно на 10 минут. После этого протрите раковину мягкой губкой. Особое внимание уделите местам, где накопились жир и налет. В завершение тщательно промойте поверхность горячей водой и протрите досуха чистой тканью.

При необходимости процедуру можно повторить.

Как убрать налет из смесителя

Тот же раствор можно использовать, чтобы убрать пятна от жесткой воды из смесителя. Распылите небольшое количество средства на поверхность, а затем протрите его мягкой тканью.

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Особенно тщательно следует очистить участки у основания крана, где часто задерживается вода. После очищения обязательно смойте остатки уксуса.

Уксусным раствором можно также осторожно обработать пробку слива и другие детали, на которых накапливаются минеральные отложения и загрязнения.

Какие раковины нельзя чистить уксусом

Перед использованием этого способа важно выяснить, из какого материала сделана раковина и поверхности вокруг нее.

Разведенный белый уксус можно использовать для многих раковин из нержавеющей стали, эмалированного чугуна и шамота. Однако оставлять кислотное средство на нержавейке надолго не стоит — после очистки поверхность нужно хорошо промыть водой.

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С натуральным камнем ситуация другая. Уксус не рекомендуется использовать на мраморе и граните, поскольку кислота может повредить поверхность. Осторожность нужна и со столешницами и встроенными раковинами из материалов, чувствительных к кислотам.

Если самая раковина устойчива к уксусу, но столешница вокруг нее — нет, лучше не пользоваться распылителем. Нанесите раствор непосредственно на губку или тряпку и протрите раковину так, чтобы средство не попало на столешницу.

Еще одно важное правило

Не стоит экспериментировать со смешением разных средств для уборки. В частности, уксус не следует применять сразу после использования для чистки труб.

Если вы не знаете точного состава, безопаснее тщательно промыть поверхность и не совмещать его с уксусом.

Для обычного ухода достаточно периодически использовать разбавленный уксусный раствор, а после мытья вытирать раковину досуха. Это поможет уменьшить количество пятен от воды и дольше сохранять аккуратный вид поверхности.

FAQ

Как почистить кухонную раковину уксусом?

Смешайте белый уксус и воду в пропорции 1:1, растворите на раковине и оставьте примерно на 10 минут. Затем протрите поверхность мягкой губкой, тщательно промойте горячей водой и протрите насухо. Перед применением убедитесь, что материал раковины устойчив к кислотам.

Как убрать известковый налет из раковины?

Легкий известковый налет можно попытаться удалить раствором белого уксуса и воды. Кислота помогает размягчить минеральные отложения, после чего их легче стереть губкой или тканью. Однако уксус не следует использовать на натуральном камне, в частности, мраморе и граните.

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