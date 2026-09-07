С аудиоописанием и адаптивным образом: в Киеве прошел инклюзивный fashion-показ Andreas Moskin

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Украинский бренд Andreas Moskin представил коллекцию SS27 Awakening the Self, вдохновленную идеями Карла Юнга о внутреннем пробуждении и пути человека к своему истинному «я».

Основатели и дизайнеры Андрей Москин и Андреас Билоус пояснили, что стремились создать вещи для человека, который не боится проявлять свою индивидуальность. По их замыслу, одежда должна дополнять и отражать внутреннее состояние того, кто ее носит.

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Андреас Билоус и Андрей Москвин

Основой коллекции стал архитектурный тейлоринг — один из ключевых кодов бренда. Четкие плечи, гиперболизированные отвороты, вытянутые вертикальные линии и скульптурные силуэты дизайнеры сочетали с открытыми участками тела и мягкими тканями.

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В мужскую часть коллекции вошли структурированные жилеты, деконструированные рубашки и костюмы с шортами-бермудами. В женских образах строгие костюмные формы контрастировали с пластичными фактурами и более чувственными вечерними нарядами.

Палитра включала черный, цвет слоновой кости, теплый шоколадный, пудрово-розовый, насыщенный красный и яркий лаймовый оттенки. Образы дополнили клатчи ручной работы, изготовленные из остатков тканей в технике апсайклинга.

Особое внимание во время презентации уделили инклюзивности. По словам организаторов, это был первый в Украине модный показ с профессиональной аудиодескрипцией для людей с нарушениями зрения. Через один наушник гости могли слушать описание движений моделей и основных визуальных деталей, а другим ухом — музыку, реакцию зала и общую атмосферу мероприятия.

Перед началом шоу также работала специальная тактильная зона, где посетители могли на ощупь познакомиться с материалами и фактурами новой коллекции.

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Отдельной частью коллекции стал адаптивный образ, разработанный для человека, пользующегося протезом ноги, с учетом удобства при надевании, движении и повседневном ношении.

Основой образа стал черный костюм с открытыми плечами и шлейфом с контрастной красной подкладкой. В конструкцию брюк интегрировали боковой лампас на липучках, благодаря которому брючину можно полностью расстегнуть и получить быстрый доступ к протезу. Кроме того, с помощью скрытых застежек брюки-трансформеры превращаются в шорты.

Презентация прошла в формате показа с элементами перформанса. Трансляцию можно было бесплатно посмотреть на одном из музыкальных каналов.

Финальным акцентом шоу стало выступление MÉLOVIN с песней «Небо». Вместе с артистом в перформансе приняла участие модель, пользующаяся протезом. Их взаимодействие на подиуме стало эмоциональным завершением истории о принятии себя, личной силе и праве открыто рассказывать миру о собственном опыте.

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