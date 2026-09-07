Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми впервые после летних каникул посетили мероприятие

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

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Сам поселок издавна связан с княжеской семьей Монако, и в субботу принцу Жаку, наследнику престола, были вручены ключи от города, вслед за его отцом, который прошел через ту же церемонию в 1982 году.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Жака, носящего титул маркиза де Бо, вместе с семьей приветствовали мэр города Анна Понятовски и несколько поклонников княжеской семьи. Они осмотрели несколько ключевых мест города, включая площадь принца Ренье III и церковь Святого Винсента.

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Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и принц Жак надели одинаковые синие костюмы, хотя Альбер дополнил свой наряд красным галстуком. Княгиня Шарлин же выбрала эффектное черное платье с цветочным принтом Сarolina Herrera и обула черные балетки с открытой пяткой Gianvito Rossi, волосы собрала в хвост и дополнила образ жемчужными серьгами.

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Княгиня Шарлин и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Дочь князя и княгини – принцесса Габриэлла была одета в очаровательное белое платье без рукавов и бежевых босоножках. Так же, как и ее брат принц Жак, принцесса была в солнцезащитных очках.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

Шарлин невероятно близка со своими близнецами и часто делится самыми милыми фотографиями юных членов королевской семьи.

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