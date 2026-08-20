Миллионное состояние, война «офисов» и расчлененное тело на Бали: дело Комарова обросло новыми деталями

Убийство Комарова / © ТСН

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Похищение и убийство после жестоких пыток украинца Игоря Комарова в феврале на Бали вызвало широкий резонанс. Пока правоохранители в официальных заявлениях были достаточно лаконичны, анонимные Telegram-каналы ширили информацию, что якобы Комаров был причастен к так называемым «офисам» — колл-центрам, где выманивали деньги. В конце концов, огласка пошла на убыль, пока не произошла новая «утечка» — в деле начали появляться новые детали и первые подозреваемые.

ТСН. ua решил выяснить все детали этого дела и как это связано с целой сетью межконтинентального криминала и днепровскими «офисами» (мошенническими колл-центрами).

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Пытки, видео под давлением и жуткая находка на пляже

История началась в середине февраля 2026 года. 28-летний днепрянин Игорь Комаров вместе с девушкой, блоггершей Евой Мишаловой, приехал на индонезийский остров Бали, чтобы провести там День святого Валентина. 14 февраля блогерша Мишалова в соцсетях опубликовала их совместное фото с геолокацией — именно оно, как предполагают следователи, могло разоблачить местонахождение пары.

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На следующий день, 15 февраля, Комарова похитили.

Вместе с ним находился его приятель Ермак Петровский (сын днепровского бизнесмена Александра Петровского).

По сообщениям, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова похитили, пытали и требовали за его освобождение выкуп в размере 10 миллионов долларов.

В анонимных Telegram-каналах появились страшные кадры: избитый Комаров умолял родителей оплатить выкуп в размере 10 миллионов долларов. На следующих видео со следами тяжелых увечий парень рассказал, что вместе с Ермаком Петровским якобы организовал в Днепре сеть мошеннических колл-центров, которые обманывали россиян и иностранцев, а «прикрытие» им предоставляли чиновники и силовики.

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26 февраля прохожие на одном из балийских пляжей обнаружили фрагменты расчлененного человеческого тела. Официальная ДНК-экспертиза, проведенная полицией Индонезии, подтвердила, что остатки принадлежат Игорю Комарову.

Что известно второму похищенному — Ермаку Петровскому

Ермак Петровский — младший сын известного украинского бизнесмена из Днепра Александра Петровского.

Ермак Петровский

Согласно информации в открытых источниках, Ермак родился в 2000 году. Об образовании или официальной работе молодого Петровского открытой информации почти нет.

В 2021 году молодой Ермак Петровский «засветился» в скандале из-за перестрелки в кафе «Тиница» в Днепре. В 2025-м Петровского-младшего СМИ связывали с обстрелом охраны советника председателя Днепропетровской ОВА Василия Ободенко.

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В СМИ отца Ермака Петровского — бизнесмена Александра Петровского называли по прозвищу «Нарик». В частности, об этом в 2019 году писал журналист, а ныне военнослужащий Юрий Бутусов.

«Петровский своих связей с „блатным миром“ не скрывает, и бравирует тем, что дружит и с величайшими политиками и с „братвой“, — писал Бутусов в своей статье.

Петровскому-старшему такие обвинения не понравились, и он пошел в суд. Он просил признать не соответствующими действительности и унижающими его деловую репутацию сведения о том, что он известен в криминальных кругах как «Нарик», «руководитель организованной преступной группировки», «уголовный авторитет».

В то же время, несмотря на слухи о якобы связях с криминалом, Александр Петровский является меценатом Православной церкви Украины (ПЦУ) и Вселенской патриархии.

В 2018 году он даже ездил в Стамбул вместе с украинской делегацией, которая тогда получила от Вселенского патриарха Томос об автокефалии.

Петровский слева от Вселенского патриарха Варфоломея на встрече в Австрии

Петровский стоит слева от Парубия.

Что сообщали в МИД о похищении украинцев

В МИД Украины прокомментировали инцидент с исчезновением на Бали сыновей двух днепровских бизнесменов — Игоря Комарова и Ермака Петровского. Польство Украины в Индонезии не получало обращений из-за вероятного похищения мужчин.

«Официальное подтверждение упомянутого инцидента от местных компетентных органов в учреждение также не поступало. Посольство направило особый запрос в МИД страны пребывания с целью получения дополнительных деталей. Дело находится на контроле», — уточнили в МИД.

К угону причастны граждане Украины?

Шесть возможных исполнителей убийства Комарова успели покинуть остров. Задержан на Бали только гражданин Нигерии

Он, по версии полиции, арендовал для группы угонщиков авто и мотоциклы. Именно из-за его свидетельства и анализа GPS-трекеров следствие вышло еще на шести участников банды. Также было установлено, что за Комаровым следили минимум месяц.

Объявлены в розыск Интерпола (5 человек): Николай Петрик (29 лет, гражданин РФ). Владислав Аханов (27 лет, гражданин Казахстана). Денис Галушко (34 года, уроженец г. Самар Днепропетровской обл., эксучастник ультраправых организаций и околофутбольных группировок, проживал в Германии, где посещал школу боевых искусств). Василий Немаш (42 года, по данным следствия, имеет паспорт РФ и проживал в Севастополе). Роман Мельник (28 лет, уроженец Вольногорска; в 2024 году был мобилизован в ВСУ, получил специальность разведчика стрелкового батальона, но дезертировал и нелегально уехал за границу).



«Суспильне» в своем расследовании отмечает, что нет непосредственных данных, что эти мужчины разыскиваются именно из-за убийства Комарова. В описании к розыску есть только слова «угон» и «убийство».

Задержание экс-бойца батальона «Kraken»

В начале августа дело об убийстве Игоря Комарова на Бали неожиданно вышло на новый виток: в Киеве задержали экс-военного спецподразделения ГУР МО KRAKEN Глеба Новостройного с позывным «Днепрянин».

Глеб Новостройный

Его, по неофициальной информации, могут заподозрить в причастности к убийству Комарова, сообщил основатель подразделения Константин Немичев.

По словам Немичева, Новостройный четыре года проходил службу в штурмовой роте KRAKEN, а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья.

Как сообщает «УП», со ссылкой на данные следствия, Новостройный в период с 31 января по 19 февраля 2026 года находился на Бали. В это же время на территории индонезийского острова находился его давний друг Денис Галушко, ныне объявленный в международный розыск по линии Интерпола и о котором мы упоминали выше. Заметим, что похищение Комарова произошло 15 февраля, а само убийство, вероятно, несколькими днями позже.

В конце концов Новостройного отправили под круглосуточный домашний арест. Суть объявленного ему подозрения поначалу не разглашалась.

В конце концов появился текст постановления об избрании Новостройному меры пресечения в Едином реестре судебных решений. Судя по нему, можно заключить, что Новостройный находится под домашним арестом по делу об уклонении от службы и деятельности колл-центров.

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