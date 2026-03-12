Убийство украинца на Бали: полиция ответила на слухи о роли девушки Игоря Комарова

Ева Мишалова и Игорь Комаров

Правоохранители Бали отреагировали на предположение, будто блоггер Ева Мишалова, которая является девушкой убитого Игоря Комарова, причастна к организации или реализации преступления. Там подчеркивают, что женщину допрашивали только как свидетеля.

Об этом пишет индонезийские медиа Tribun News и Kompas со ссылкой на полицию Бали.

Правоохранители не называют полного имени женщины, указывая только ее инициалы — Е. М., однако известно, что отношения с Комаровым имела украинская блоггерша Ева Мишалова.

Недавно начала распространяться информация о том, что к убийству Комарова причастны его близкие люди, в частности Мишалова, и что за это ее задержала полиция. В полиции объяснили, что действительно вызвали женщину на допрос, но только как свидетеля для воспроизведения хронологии событий похищения ее парня.

После проведения проверок следователи не нашли никакого доказательства или признака, указывающего на причастность блогерши к планированию или выполнению убийства.

«Сейчас не принята ни одна мера безопасности в отношении Е. М. Мы не задерживали и не арестовывали человека, который, как утверждается, является любимой жертвой. Полиция Бали не задерживала этого человека», — заявил главный комиссар по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди.

Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали — последние новости

Напомним, ранее индонезийская полиция официально подтвердила гибель 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова, похищенного на Бали в середине февраля. Его расчлененные останки были обнаружены местными жителями на восточном побережье острова.

Правоохранители задержали одного подозреваемого, арендовавшего автомобиль по поддельному паспорту. Еще шесть иностранцев объявлены в розыск.

Полиция Бали уже обратилась в Интерпол с просьбой выдать так называемые «красные сообщения» для их задержания за границей. По данным следствия, четверо фигурантов дела уже успели покинуть территорию Индонезии.

Похищенный на острове Бали украинец Игорь Комаров был убит вскоре после того, как в Сети появилось видео, на котором можно было увидеть следы пыток на его теле. По данным местной полиции, смерть мужчины наступила по меньшей мере за 3 дня до того, как было обнаружено его расчлененное тело. Об этом сообщил спикер полиции Арий Сэнди. По его словам, в четверг, 26 февраля, когда тело Комарова обнаружили на пляже, оно уже начало разлагаться.

Как сообщалось ранее, впервые видео, на котором украинец сообщил, что угонщики требуют у него 10 миллионов долларов выкупа, появилось 21 февраля. Спикер местной полиции сообщил, что похищение произошло в воскресенье, 15 февраля. В тот же день об этом было сообщено правоохранителям.

Полиция разыскивает шестерых подозреваемых, после чего попытается выяснить настоящие мотивы преступления. Информацию о том, что причиной похищения стало то, что Игорь Комаров был должен преступникам 10 миллионов долларов, пока что не подтверждают.

От посольства или полиции других стран не было сообщений о том, что подозреваемые причастны к международной мафиозной сети.

Также правоохранители не располагают информацией о том, действительно ли отец Комарова был связан с криминалитетом.