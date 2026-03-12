Кризис с горючим: в одной из стран Европы призывают граждан ходить пешком

Кризис с топливом в мире

В Дании призвали граждан избегать использования автомобилей, поскольку цены на нефть продолжают резко расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNBC.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард заявил, что война между Соединенными Штатами и Ираном заставила власти использовать нефтяные запасы страны на фоне «огромных цен на нефть» и отсутствия четких перспектив прекращения конфликта.

«Если есть потребление энергии, без которого можно обойтись, если для управления автомобилем нет абсолютной необходимости, пожалуйста, не делайте этого», — обратился он к согражданам в интервью общественному вещателю DR.

По словам министра, экономия горючего в ближайшее время будет иметь два положительных последствия как для граждан, так и для правительства.

«Во-первых, это будет видно в личном бюджете каждого, а во-вторых, это поможет нам использовать наши резервы в течение более длительного периода», — сказал Аагард.

Нефтяной кризис: как реагируют в мире

В Великобритании транспортные организации призвали водителей сократить «необязательные поездки» и перейти на экономичный стиль вождения.

Во Вьетнаме Министерство промышленности и торговли поощряет компании ввести дистанционную работу и сократить поездки и использование транспорта для защиты энергетической безопасности страны.

Правительство Филиппин временно ввело четырехдневную рабочую неделю в некоторых исполнительных учреждениях для экономии энергии и топлива.

Цена нефти: последние новости

Опасения относительно роста цен на нефть остаются высокими, поскольку транспортировка нефти через Ормузский пролив почти остановлена из-за риска иранских атак на коммерческие суда.

Если блокада сохранится, может наступить новая волна повышения цен на нефть, которая приведет к росту стоимости жизни — от топлива до продуктов питания.

Цены на нефть выросли более чем на 8% в четверг, ненадолго превысив 100 долларов за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла примерно на 4,6% до 91 доллара за баррель, тогда как мировая нефть марки Brent торгуется почти на 5% дороже, примерно на уровне 96 долларов за баррель.

Напомним, ранее правительства Японии и Южной Кореи на фоне резкого сокращения поставок нефти из стран Персидского залива приняли решение начать высвобождение запасов из своих стратегических резервов.