Украина
145
В Украину вернутся дожди и похолодание: синоптик предупредил о резком изменении погоды

После длительного периода комфортной и сухой погоды синоптики прогнозируют изменение атмосферного фронта, что принесет похолодание и весенние дожди.

Ирина Игнатова
Погода в Украине

Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в Украине / © sxc.hu

Антициклон Konrad, обеспечивавший украинцам сухую и теплую погоду, постепенно теряет свои позиции. Уже в ближайшие дни на смену солнечному теплу придут атмосферные фронты с дождями и ощутимым понижением температуры .

Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань в Facebook.

Последние теплые дни перед изменением погоды

До конца текущей недели антициклон еще будет надежно удерживать сухую погоду, блокируя путь затяжным облакам. Благодаря поступлению воздуха с юга Европы дневные температуры успевают повышаться до +14…+16 градусов. Пик весеннего комфорта ожидается в пятницу, 13 марта, когда столбики термометров покажут максимальные +15…+18 градусов.

Однако уже по выходным, 14-15 марта, ситуация начнет меняться. Южный циклон оттеснит область высокого давления на север, из-за чего ветер сменит направление на восточное и северо-восточное. Это приведет к понижению температурного фона на 2-4 градуса: ночью ожидается от 3 градусов мороза до +2, а днем воздух прогреется только до +9…+14 градусов.

Когда придут дожди и похолодание

Настоящее изменение погодных условий произойдет в начале новой рабочей недели. Регион окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, которые принесут долгожданные осадки.

«Поэтому солнца станет меньше, пройдут отдельные дожди, дневная температура снизится до 5-10 тепла. В дальнейшем будет преобладать сухая и прохладная погода», — отмечает синоптик.

Такое интенсивное избавление темпов нарастания тепла несколько замедлит биологические процессы в природе. Хотя устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку +5 градусов уже дал старт ранневесенним полевым работам, растениям придется снова адаптироваться к волне прохлады.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украину возвращаются снег и похолодание . В середине марта украинцев ждет контрастная погода.

