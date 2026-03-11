"Лето" в начале марта: гигантский антициклон накроет Украину и поразит аномальными температурами (карта)

В Украину пришло аномальное мартовское тепло / © pexels.com

В Украину пришло мартовское потепление, обусловленное мощным антициклоном, который принес почти летние температуры и солнечную погоду в большинство регионов.

Однако синоптики предупреждают о ночных заморозках, густых туманах на юге и опасном поднятии уровней воды на реках, что может привести к подтоплению домов в нескольких областях.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань рассказал в комментарии для издания Telegraf, что мартовское потепление в Украине выходит на пик. Он отметил, что благодаря мощному антициклону Konrad, который протянулся на пять тысяч километров от Восточной Сибири до наших границ, температура воздуха будет опережать климатическую норму на целый месяц.

По словам метеоролога, уже 11–13 марта ожидается приход средиземноморского тепла с дневными показателями от 12 до 17 градусов тепла, что фактически соответствует середине апреля.

Несмотря на аномальное дневное тепло, Постригань предостерегает украинцев от чрезмерного оптимизма: ночные морозы сохраняются, а весенняя погода остается обманчивой.

«Но это не о завершении отопительного сезона или о летней одежде. На календаре середина марта и весеннее тепло обманчиво, а морозы в этот период — не аномалия», — отметил он.

В то же время синоптик сообщил, что до 20 марта в Украине существенных осадков не предвидится, что будет способствовать спокойному развитию наводнения без резкого подтопления речных долин.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщает, что 12 марта в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Она рассказала, что завтра воздух в большинстве областей прогреется до +12…+18 градусов.

«Завтра, 12 марта, в Украине снова антициклон и снова много солнца. И еще больше градусов», — отметила Диденко.

Украину накроет солнечный антициклон / © Наталия Диденко / Facebook

По данным Укргидрометцентра, в Украине 12 марта погоду будет определять поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса. Осадков не предвидится.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный и будет двигаться со скоростью 5–10 м/с.

Ожидается, что температура воздуха ночью составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется до комфортных +12 и +17 градусов. Несколько прохладнее 12 марта будет в Карпатах и на побережье морей — от 8 до 13 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 12 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о затоплении домов и сходе лавин

Метеорологи предупреждают о ряде опасных гидрологических и природных явлений в Украине в течение 11–12 марта. На Харьковщине критическая ситуация сложилась на реке Оскол: из-за повреждения затвора плотины Оскольской ГЭС продолжаются неконтролируемые сбросы воды.

По словам экспертов, 12 марта уровень воды ниже ГЭС может подняться еще на 1,5 метра, что приведет к затоплению поймы и создает реальную угрозу подтопления жилых домов в селе Оскол. В регионе объявили II уровень опасности — оранжевый.

В то же время фиксируется подъем воды на Северском Донце в районе села Яремовка. Здесь ожидается рост уровней на 0,4–0,8 метра, что повлечет затопление сельскохозяйственных угодий. В регионе объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине 12 марта / © Укргидрометцентр

Кроме гидрологических угроз, из-за устойчивой оттепели 11–12 марта на высокогорье восточной части Закарпатской области объявили значительную снеголавинную опасность — 3 уровень. Жителей и гостей регионов призывают быть максимально осторожными и следить за обновлениями от экстренных служб.

Украинцев предупреждают о лавинах / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 12 марта ожидается малооблачная погода, существенных осадков не предвидится.

Температура по области ночью составит от 3 тепла до 2 градусов мороза, днем ожидается от 12 до 17 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Киеве ясное небо утром затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Осадков не предвидится.

Столбики термометров будут показывать от +5 градусов ночью до +15 — днем.

Погода в Киеве 12 марта

Погода в Одессе

В Одессе и области 12 марта ожидается переменная облачность без осадков. Главной особенностью погоды станет густой туман, который сохранится до конца суток 11 марта, а также ночью и утром 12 марта. Видимость на автодорогах ухудшится до 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтому).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Одессе 12 марта / © Укргидрометцентр

Температурный режим в регионе остается контрастным — синоптики прогнозируют, что на Одесчине ночью ожидается от 2 мороза до 3 тепла, а днем воздух прогреется от +9 до +14 градусов, местам — до +17.

В Одессе ночная температура составит до 3 градусов тепла, дневная — около 11 градусов выше нуля.

В то же время метеорологи отмечают, что температура моря составит от +3 до +4 градусов, а на море будет наблюдаться легкое волнение при безопасном уровне воды.

Ветер будет преобладать юго-восточного направления со скоростью 5–11 м/с.

Погода в Харькове

На Харьковщине 12 марта будет малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем ожидается до 17 тепла.

В Одессе 12 марта столбики термометра будут показывать около 0 ночью, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 12 марта будет малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха по области будет колебаться: ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — от 12 до 17 выше нуля.

В Днепре ожидается от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла ночью и от +14 до +16 — днем

Погода во Львове

На Львовщине ожидается настоящая температурная аномалия: благодаря полю высокого давления погода в среду больше будет напоминать лето, чем начало весны. Несмотря на прохладную ночь с температурой от +1 до +6 градусов (местами до -4), день обещает быть по-настоящему жарким для этой поры.

Во Львове столбики термометров поднимутся от 16 до 18 градусов тепла, а по области воздух прогреется до 19 выше нуля. Небо будет с переменной облачностью, осадков не предвидится.

