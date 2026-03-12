Иран массированно атаковал нефтяные объекты и танкеры стран Персидского залива

Пожар в правительственном квартале Бахрейна

Страны Персидского залива утром в четверг сбили новую волну иранских ракет и дронов, нацеленных на нефтяную инфраструктуру и танкеры.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ведомства стран Персидского залива.

По данным издания, два иностранных нефтяных танкера подверглись атаке иранских дронов в территориальных водах Ирака. В результате удара по меньшей мере один человек погиб, еще 38 человек удалось спасти.

Иран взял на себя ответственность за атаку, заявив, что танкеры были взорваны морским дроном.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что в восточной части страны, где расположены основные нефтяные месторождения, силы ПВО перехватили и уничтожили более 20 беспилотников.

В Бахрейне заявили, что иранские атаки были направлены на топливные резервуары на объекте в северной провинции Мухаррак. Министерство внутренних дел призвало жителей четырех соседних городов и сел оставаться дома и закрыть окна, чтобы уберечься от дыма и огня.

В Объединенных Арабских Эмиратах также сообщили о работе противовоздушной обороны.

По информации правительственного агентства Дубая, средства ПВО реагировали на «угрозы ракет и беспилотников из Ирана». Один из дронов упал на здание близ Creek Harbour, в результате чего произошел небольшой пожар, который быстро локализовали.

Вооруженные силы Кувейта также сообщили, что их системы противовоздушной обороны реагируют на «вражеские ракеты и беспилотники».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже якобы одержали победу в войне с Ираном.

Мы ранее информировали, что Федеральное бюро расследований США предупредило о подготовке Ирана к удару дронами-камикадзе по Калифорнии.