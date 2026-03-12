Календарь цветения аллергенных растений в Украине: когда ждать обострения

Симптомы сезонной аллергии очень явны

Сезонная аллергия (поллиноз) возникает тогда, когда организм реагирует на белок из пыльцы растений как на угрозу для организма.

Врачи напоминают, что она может проявляться обильным слезотечением, насморком, заложенностью носа, раздражением кожи, сыпью, чиханьем и в отдельных случаях даже вызвать анафилактический шок.

И хотя основной причиной поллиноза является пыльца деревьев, трав, кустов, переносимых ветром, вызвать аллергию могут споры плесневых грибов (в частности, Альтернария, Кладоспориум, Эпикоккум) и пылевые клещи.

По данным Всемирной организации аллергии, от 10% до 30% населения планеты страдает аллергией. В Украине аллергия на пыльцу поражает около 15–20% населения, и эта цифра ежегодно растет.

Аллергетикам нужно следить за календарем пыльцы и распространением аллергии. Фенологический (сезонный) календарь цветения содержит список наиболее распространенных цветущих растений с указанием начала формирования цвета и примерной продолжительности этого периода у растения.

Аллергологи выделяют три основных периода обострения поллиноза в Украине:

Весенняя волна (март — май) цветение деревьев: ольха, орешник, береза, дуб, ясень, клен, тополь

Летняя волна (июнь — июль) цветение злаковых трав: тимофеевка, овсяница, пырей, овсюг

Летне-осенняя волна (август — октябрь) цветение сорняков: амброзия, полынь, лебеда

Самые опасные аллергены в Украине

Береза — одно дерево может производить до 5,5 миллиона пыльцевых зерен за сезон

Ольха

Тополь

Амброзия — агрессивный инвазивный сорняк

Магнолия

Ландыш

Важно: если аллергию не лечить, она может перерасти в бронхиальную астму. По статистике, у 30–40% пациентов с запущенным поллинозом в течение 5–10 лет развивается астма.

Как уберечь здоровье

Если у вас сезонная аллергия, следует закрывать окна дома и в автомобиле, принимать душ, мыть волосы и менять одежду после прогулок, использовать увлажнитель или очиститель воздуха, как только потепление весной становится продолжительнее.

Следует избегать контакта с аллергенами во время цветения растений. Значительно легче это делать, когда вы знаете, на пыльцу какого растения реагируете и когда оно цветет.

