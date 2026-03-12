Календар цвітіння алергенних рослин в Україні: коли чекати на загострення

Симптоми сезонної алергії дуже явні

Сезонна алергія (поліноз) виникає тоді, коли організм реагує на білок з пилку рослин як на загрозу для організму.

Лікарі нагадують, що вона може проявлятися рясною сльозотечею, нежитем, закладеністю носа, подразненням шкіри, висипами, чханням та в окремих випадках навіть викликати анафілактичний шок.

І хоча основною причиною полінозу є пилок дерев, трав, кущів, що переноситься вітром, спричинити алергію також можуть спори цвілевих грибів (зокрема, Альтернарія, Кладоспоріум, Епікоккум) та пилові кліщі.

За даними Всесвітньої організації алергії, від 10% до 30% населення планети страждає на поленоз. В Україні алергія на пилок вражає близько 15–20% населення, і ця цифра щороку зростає.

Алергетикам варто стежити за календарем пилку та поширення алергії. Фенологічний (сезонний) календар цвітіння містить перелік найпоширеніших квітучих рослин із зазначенням початку формування цвіту і приблизної тривалості цього періоду в рослини.

Алергологи виділяють три основні періоди загострення поленозу в Україні:

Весняна хвиля (березень — травень) цвітіння дерев: вільха, ліщина, береза, дуб, ясен, клен, тополя

Літня хвиля (червень — липень) цвітіння злакових трав: тимофіївка, костриця, пирій, вівсюг

Літньо-осіння хвиля (серпень — жовтень) цвітіння бур’янів: амброзія, полин, лобода

Найнебезпечніші алергени в Україні

Береза — одне дерево може виробляти до 5,5 мільйона пилкових зерен за сезон

Вільха

Тополя

Амброзія — агресивний інвазивний бур’ян

Магнолія

Конвалія

Важливо: якщо алергію не лікувати, вона може перерости в бронхіальну астму. За статистикою, у 30–40% пацієнтів з нелікованим поленозом протягом 5–10 років розвивається астма.

Як вберегти здоров’я

Якщо ви маєте сезонну алергію, варто зачиняти вікна вдома та в автомобілі, приймати душ, мити волосся і змінювати одяг після прогулянок, використовувати зволожувач або очищувач повітря, щойно потепління навесні стає тривалішим.

Варто уникати контакту з алергенами у час цвітіння рослин. Значно легше це робити, коли ви знаєте, на пилок якої рослини реагуєте та коли вона цвіте.

