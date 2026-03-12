ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
1 хв

76-річна Алла Пугачова з тростиною в руці спантеличила появою на публіці

У Мережі з'явилось свіжі фото артистки.

Валерія Сулима
Алла Пугачова

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова спантеличила появою на публіці з тростиною в руці.

Виконавиця не часто ділиться своїми свіжими світлинами. Вкрай рідко якесь нове фото артистки може з'явитися в її профілі в Instagram. Здебільшого знімками зі співачкою ділиться її чоловік, російський гуморист Максим Галкін.

А це ж нещодавно в Мережі з'явилось свіже фото Алли Пугачової. Прихильниця сфотографувалась зі своєю кумиркою на Кіпрі та поділилась знімком. На фото 76-річна виконавиця постає з тростиною в руці. Окрім того, співачка неабияк схудла, що теж викликало в її прихильників хвилю занепокоєння.

Алла Пугачова тепер користується тростиною

Алла Пугачова тепер користується тростиною

До слова, це вперше Алла Пугачова постає у такому вигляді. Раніше артистка не користувалась тростиною, принаймні, не з'являлась із нею на фото.

До прикладу, нещодавно Алла Пугачова публікувала свіже відео, де коментувала початок весни й, серед іншого, бажала мирного неба. Там виконавиця постає без тростини, щоправда, опирається рукою об стіну.

