Наталка Денисенко приголомшила появою у кардинально новому образі й заявила про "завершення розділу"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко приголомшила публіку несподіваною зміною стилю на допрем’єрному показі фільму «Коли ти розлучишся?», який відбувся у Києві.

На подію, де зібралися актори стрічки, команда та гості індустрії, Денисенко прийшла в образі, який кардинально відрізнявся від її звичних публічних виходів. Замість традиційних суконь переважно білого кольору акторка обрала повністю чорний лук із напівпрозорими елементами.

Зірка з’явилася у тонкому сітчастому топі з довгими рукавами, під яким проглядався корсетний елемент, а також у прозорій спідниці, крізь яку було видно чорну білизну та підтяжки. Образ довершували підбори, укладка та виразний макіяж.

За словами акторки, такий вибір був символічним і пов’язаний з її внутрішніми змінами. Вона пояснила, що тривалий час була ніби заручницею свого позитивного образу, хоча у реальному житті дозволяє собі проявлятися по-різному.

Наталка Денисенко й Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

«Мені здається, суспільство помилково на мене поставило образ „хорошої дівчинки“, яка намагається всім подобатися. Але я такою ніколи не була, скоріше я незручна жінка. Своїм образом хочу підкреслити свою свободу і дозволеність бути будь-якою! Я не біла і пухнаста, не хороша дівчинка, я можу вільно виражати свої темні і колючі сторони. Мені хочеться просто бути чесною з собою і своїми бажаннями. Це вбрання — завершення ще одного розділу у моєму житті. Це був дуже важливий період трансформації, і я щиро йому вдячна. Зараз я відчуваю, що настав час рухатися далі», — пояснила Денисенко.

До слова, на червоному хіднику акторка позувала разом зі своїм коханим — манекенником Юрієм Савранським. Він підтримав стиль обраниці й також обрав сміливий образ: прозорий чорний верх із сітки, крізь який було видно спортивну статуру й татуювання. Закохані не приховували почуттів — обіймалися, цілувалися й охоче позували фотографам.

Наталка Денисенко й Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

