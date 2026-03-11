Жінка відсудила кругленьку суму через вигуки боса про "картоплю"

Ірландка Бернадетт Гейс виграла суд проти боса, який ображав її / © Бернадетт Гейс

Реклама

Начальник інженерної компанії Мік Аткінс щодня зустрічав підлеглу, ірландку Бернадетт Гейс, вигуком «картопля» та іншими етнічними образами. Після звільнення за сфабрикованим звинуваченням жінка звернулася до трибуналу та виграла справу.

Про це пише LadBible.

Гейс домоглася виплати компенсації після того, як трудовий трибунал визнав її керівника винним у небажаній поведінці. Жінка розповіла, що під час роботи в інженерній компанії West Leeds Civils вона регулярно ставала мішенню для насміхань.

Реклама

Як бос ображав свою підлеглу-ірландку?

Під час розгляду справи було встановлено, що директор компанії Мік Аткінс кричав Бернадетт «картопля», коли вона заходила до офісу, а також використовував інші образливі слова щодо ірландців. Зокрема, протягом приблизно шести місяців чоловік називав підлеглу «педді», «тупий педді» та «пайкі». За словами жінки, через це вона почувалася «маленькою, невпевненою, приниженою і надзвичайно тривожною».

58-річна Бернадетт описала свій стан як «смерть від тисячі порізів», оскільки майже щодня чула на свою адресу образливі прізвиська.

Яку компенсацію присудили жінці?

Після розгляду справи суддя став на її бік щодо звинувачень у расових домаганнях і віктимізації, однак не підтримав претензію щодо расової дискримінації. У результаті жінці присудили компенсацію у розмірі 23 тис. 526 фунтів стерлінгів (близько 1 млн 392 тис. грн). До цієї суми входить 13 тис. фунтів (769 тис. 168 грн) за «моральну шкоду» та 6 тис. 104 фунти (361 тис. 154 грн) як відшкодування втрати заробітку.

Бернадетт пропрацювала в компанії офіс- та фінансовим менеджером два роки до того, як почалися образливі коментарі. Вона зазначила, що раніше Аткінс іноді згадував про її ірландське походження, однак ситуація погіршилася після того, як до відділу комунікацій прийшов працювати Маркус Сміт.

Реклама

Над жінкою насміхалися, а потім звільнили

За словами жінки, постійні насмішки призвели до безсоння та панічних атак. У серпні 2024 року її звільнили після звинувачень у шахрайстві.

На трудовому трибуналі в Лідсі Бернадетт заявила, що стала жертвою прямої расової дискримінації, домагань і віктимізації. Під час слухань вона розповіла, що скаржилася Аткінсу на поведінку Сміта, називаючи його людиною з «агресивним характером». За словами жінки, «запальний» Аткінс і Сміт були «збентежені» тим, що вона підняла це питання.

Вони навіть використовували слово «картопля» у листуванні в WhatsApp. Бернадетт зізналася, що боялася просити начальника припинити це, оскільки не хотіла втратити роботу.

«У мене сталися великі зміни в особистому житті, і мені була дуже потрібна робота. Я почувалася загнаною в пастку, і це посилювало мою тривогу. Я намагалася мовчати, щоб не привертати до себе уваги, але навіть це не допомагало. Він навіть написав «картопля» у листуванні у WhatsApp. Пан Аткінс також називав мене циганкою/мандрівницею через моє ірландське походження. Він постійно казав, що я нібито заглядаюся на мандрівників біля офісу. Я відчувала, що мене цькують і переслідують через це», — розповіла Бернадетт на суді.

Реклама

Хоча вона й подавала скарги на Аткінса, колишня працівниця West Leeds Civils зазначила, що головною проблемою для неї був саме Сміт.

Жінка розповіла, що, приходячи на роботу, одразу починала телефонувати або перевіряти електронну пошту, щоб уникнути розмов. Інколи вона навіть залишалася в машині перед початком робочого дня.

Після того як Бернадетт офіційно поскаржилася керівництву, її звинуватили у серйозному службовому порушенні. Суддя трибуналу назвав ці обвинувачення «повністю безпідставними» та зазначив, що вони були «спровоковані поданими скаргами».

Суд дійшов висновку, що жінка стала жертвою «небажаної поведінки», яка створила для Бернадетт «ворожу, принизливу та образливу атмосферу».

Реклама

«На мою думку, якщо розглядати все в сукупності, цілком зрозуміло, що людина ірландського походження може вважати повторне використання слів „картопля“, „педді“, „тупий педді“ та „пайкі“ образливим і принизливим. Ці вислови прямо пов’язані з расовою тематикою, особливо якщо розглядати їх разом, а не окремо», –пояснив суддя Баклі.

Суддя також зазначив, що інколи Бернадетт сама підхоплювала ці жарти, але здебільшого трималася осторонь — ймовірно, намагаючись розрядити ситуацію та адаптуватися в колективі.

Сам Аткінс заявив, що розгляд справи у трибуналі був «повною нісенітницею від початку до кінця».

Що означають слова, якими на роботі ображали ірландку?

Зауважимо, «педді» — це зневажливе прізвисько ірландців, що походить від поширеного імені Патрік;

«Пайкі» — одне з найобразливіших слів у британській англійській. Воно стосується «мандрівників» — специфічної етнічної групи ірландського походження, яка веде кочовий спосіб життя.

Коли начальник кричав Бернадетт «картопля», він не просто згадував овоч — а натякав на її «нижче» походження, бідність та інтелектуальну обмеженість, згідно зі старими колоніальними стереотипами.

До слова, іспанського електрика, якого звільнили за вживання 3 л пива під час обіду, виграв суд проти роботодавця. Судвизнав звільнення незаконним, оскільки компанія не довела сп’яніння або зниження працездатності чоловіка, а обідня перерва формально не є робочим часом. Тепер роботодавець має поновити працівника або виплатити йому 47 тис. євро компенсації.