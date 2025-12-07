Жінку звільнили за надто ранній прихід на роботу: несподіване рішення суду

Звільнення з роботи / © Getty Images

Запізнення на роботу часто вважають серйозною підставою для звільнення, але як виявилося, надто ранній прихід також може стати проблемою. Іспанка з Аліканте дізналася про це на власному досвіді.

Про це повідомляє Odditycentral.

Молода жінка працювала в службі доставки та зазвичай приходила на роботу о 6:45–7:00, хоча за контрактом зміна починалася о 7:30. Через це вона починала працювати раніше за колег, що викликало невдоволення керівництва.

Першу догану за надто ранній прихід їй зробили ще 2023 року, але жінка продовжувала ігнорувати попередження.

Цього року начальник звільнив її за “серйозну провину”, стверджуючи, що ранній прихід шкодить роботі компанії та порушує обов’язки співробітника. Жінка оскаржила рішення в соціальному суді Аліканте, проте суд став на бік роботодавця.

Суд зазначив, що неодноразове ігнорування попереджень негативно вплинуло на відносини довіри та лояльності між працівником і компанією:

“Поведінка працівника порушила довіру та лояльність, а її наполегливий ранній прихід на роботу є достатньо серйозною причиною для припинення трудових відносин”.

Мораль історії: приходьте на роботу вчасно, а не надто рано — навіть добре намірене прагнення бути старанним може обернутися несподіваними наслідками.

