Енн Батлер

Енн Батлер / © Today

Цікaвинки
831
3 хв
Енн Батлер

Мама жила в брехні і лише через 27 років розповіла родині свою таємницю: що приховувала

Вона розкрила правду про таємне життя, яке приховувала від них.

Юлія Шолудько

Мама 27 років зберігала таємницю від своєї родини, а потім драматично розкрила їм правду.

Чоловік Енн Батлер, з яким вона прожила 37 років, знав, чим займається його дружина, але їхні п'ятеро дітей не мали уявлення про справжню роботу своєї мами.

Вони думали, що вона є дипломаткою у Державному департаменті США, що дозволяє їм подорожувати світом, але це була брехня, покликана приховати її справжню професію — шпигунка ЦРУ.

Вона почала працювати в ЦРУ 1986 року і ледве могла приховати свою роботу від чоловіка, але він знав, що не варто задавати питань і допомагав прикривати її перед дітьми.

«Він ніколи не питав, де я була, з ким розмовляла, про що ми говорили», — пояснила Енн. «Я могла зникати на декілька днів, а він не знав, де я».

Решта членів сім'ї не мали уявлення, чим насправді займалася Енн. Її дочка Алексіс розповіла Today, що «ні за що в світі» не могла б уявити, що її мати була шпигункою, адже вона «була просто її мамою».

У ЦРУ Енн було доручено «шукати і переманювати агентів, які могли б наблизити її до іноземних урядів і терористичних угруповань».

Це була небезпечна робота, і Енн щодня боялася, що її нарешті викриють. Одного разу вона навіть подорожувала декілька годин під вигаданим ім'ям, будучи на дев'ятому місяці вагітності.

Однак згодом вона зізналася у своєму подвійному житті, випустивши книжку Wife, Mother, Spy («Дружина, мати, шпигунка»), зміст якої затвердило ЦРУ.

Жінка завжди мріяла про кар'єру, яка б дозволила їй працювати за кордоном, і подавала заявки до багатьох місць; ЦРУ було лише одним з них.

Вона зізналася IngramSpark, що поєднувати сімейне життя і роботу, яку вона мусила тримати в таємниці від них, було важким завданням, хоча їй «ніколи не доводилося обирати між кар'єрою і сім'єю», навіть попри те, що вона пропустила перший день народження свого сина, коли застрягла в Сараєво.

Вона сказала: «Іноді було важко. Я мусила залишатися зосередженою і виконувати свої завдання. У мене було дуже мало часу для себе. Весь мій час був присвячений або роботі, або родині. Я мусила складати списки і дотримуватися свого плану. Я мусила думати наперед, готуватися. Я змогла поєднати обидві речі... працювати, шукати людей для найму, керувати своїми агентами, робити покупки, відвідувати виступи своїх дітей, готувати вечерю, а потім починати все спочатку».

Її старша дочка дізналася, що її мама працює в ЦРУ, від шкільної подруги, яка була дочкою її боса, але іншим чотирьом дітям про це розповіли лише напередодні вечірки з нагоди її виходу на пенсію, щоб вона могла привести їх до будівлі.

Нагадаємо, двох українців у Польщі підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

