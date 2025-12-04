ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
151
1 хв

Вчительку звільнили з роботи через фото та нове захоплення

Педагогиня під час коронавірусу вирішила заробити іншими методами.

Віра Хмельницька
Школа

Вчительці заборонили працювати у школі через її нове захоплення / © Pixabay

У Великій Британії вчительці Саманті Баргус заборонили викладати протягом щонайменше п'яти років після того, як надійшов анонімний лист про її роботу елітною ескорт-моделлю та діяльність на сайті для свінгерів.

Про це пише mirror.co.uk.

Саманта Баргус була відсторонена від роботи після того, як вела «подвійне життя», яке комісія з питань неправомірної поведінки визнала «неприйнятним». Там вирішили, що кар'єра ескорт-дівчини може подавати неправильний приклад школярам.

Саманта почала працювати в початковій школі Hall Green Infant School у Бірмінгемі у вересні 2019 року, а у 2022 році про неї стало відомо завдяки анонімному листу. Спочатку педагогиня заперечувала звинувачення, але коли її пікантні фото потрапили у доступ, то визнала, що займалась ескортом.

Вона також зізналася, що протягом трьох років публікувала в інтернеті непристойні фотографії та відео, на яких вона займалася сексом. Вчителька пояснила, що вважала цей сайт «безпечним і дискретним місцем, де можна розділити особисте життя і роботу».

«Пані Баргусс заявила, що під час її навчання в школі трапилися епідемія Covid та локдаун, що, за її словами, негативно вплинуло на неї та позначилося на її стосунках», - йдеться у матеріалі.

