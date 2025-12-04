Росіяни обстріляли Херсон: ТЕЦ повністю зупинила роботу

Наслідки атаки / © Getty Images

У Херсоні понад 40,5 тисячі абонентів залишилися без опалення. ЗС РФ добились призупинення роботи Херсонської теплоелектроцентралі, і місцева влада шукає альтернативи.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Херсонська ТЕЦ — повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення та обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення», — наголосив Прокудін.

Прокудін через ситуацію збирає оперативну нараду для розгляду варіантів альтернативного теплопостачання для будинків, під’єднаних до ТЕЦ. Водночас він веде переговори з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву.

У місті продовжують функціонувати «Пункти незламності».

Раніше повідомлялося, що у Херсоні внаслідок ворожої атаки загинула 6-річна дівчинка. Вона отримала травми, лікарі не змогли її врятувати.