Учительницу уволили с работы из-за фото и нового увлечения

Учительнице запретили работать в школе из-за ее нового увлечения / © Pixabay

Реклама

В Великобритании учительнице Саманте Баргус запретили преподавать в течение как минимум пяти лет после того, как поступило анонимное письмо о ее работе элитной эскорт-моделью и деятельности на сайте для свингеров.

Об этом пишет mirror.co.uk

Саманта Баргус была отстранена от работы после того, как вела «двойную жизнь», которую комиссия по вопросам неправомерного поведения признала «неприемлемой». Там решили, что карьера эскорт-девушки может подавать неправильный пример школьникам.

Реклама

Саманта начала работать в начальной школе Hall Green Infant School в Бирмингеме в сентябре 2019 года, а в 2022 году о ней стало известно благодаря анонимному письму. Сначала педагог отрицала обвинения, но когда ее пикантные фото попали в доступ, то признала, что занималась эскортом.

Она также призналась, что в течение трех лет публиковала в интернете непристойные фотографии и видео, на которых она занималась сексом. Учительница объяснила, что считала этот сайт «безопасным и дискретным местом, где можно разделить личную жизнь и работу».

«Госпожа Баргусс заявила, что во время ее обучения в школе случились эпидемия Covid и локдаун, что, по ее словам, негативно повлияло на нее и сказалось на ее отношениях», — говорится в материале.