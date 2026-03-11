Наталка Денисенко ошеломила появлением в кардинально новом образе и заявила о "завершении раздела"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко ошеломила публику неожиданной сменой стиля на допремьерном показе фильма «Коли ти розлучишся?», который состоялся в Киеве.

На событие, где собрались актеры ленты, команда и гости индустрии, Денисенко пришла в образе, который кардинально отличался от ее привычных публичных выходов. Вместо традиционных платьев преимущественно белого цвета актриса выбрала полностью черный лук с полупрозрачными элементами.

Звезда появилась в тонком сетчатом топе с длинными рукавами, под которым просматривался корсетный элемент, а также в прозрачной юбке, сквозь которую было видно черное белье и подтяжки. Образ довершали каблуки, укладка и выразительный макияж.

Реклама

По словам актрисы, такой выбор был символическим и связан с ее внутренними изменениями. Она объяснила, что долгое время была как бы заложницей своего положительного образа, хотя в реальной жизни позволяет себе проявляться по-разному.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

«Мне кажется, общество ошибочно на меня поставило образ „хорошей девочки“, которая пытается всем нравиться. Но я такой никогда не была, скорее я неудобная женщина. Своим образом хочу подчеркнуть свою свободу и дозволенность быть любой! Я не белая и пушистая, не хорошая девочка, я могу свободно выражать свои темные и колючие стороны. Мне хочется просто быть честной с собой и своими желаниями. Этот наряд — завершение еще одной главы в моей жизни. Это был очень важный период трансформации, и я искренне ему благодарна. Сейчас я чувствую, что пришло время двигаться дальше»,— объяснила Денисенко.

К слову, на красной дорожке актриса позировала вместе со своим возлюбленным — манекенщиком Юрием Савранским. Он поддержал стиль избранницы и также выбрал смелый образ: прозрачный черный верх из сетки, сквозь который было видно спортивное телосложение и татуировки. Возлюбленные не скрывали чувств — обнимались, целовались и охотно позировали фотографам.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно актер Чак Норрис ошеломил своей спортивной формой в возрасте 86 лет. Звезда празднует день рождения и также высказался о новой главе жизни.