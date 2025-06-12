Не просто похмілля: як виявити, що у вас алергія на алкоголь

Алкоголь / © Associated Press

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Ви випили лише один бокал червоного вина — і вже відчуваєте сильне серцебиття, червоніє обличчя, а на ранок — справжні симптоми похмілля? Це може бути не просто реакція на алкоголь, а ознака серйозної алергічної чутливості до складників напою.

Про це пишуть Новини Ю.

Професор університетського медцентру Геттінгена (Німеччина) Томас Фукс пояснює: справжня алергія на алкоголь зустрічається рідко, однак значно частіше трапляється непереносимість або проблеми з розщепленням гістаміну, який міститься, зокрема, в червоних винах.

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– Такі люди часто реагують і на ковбаси, сири, консервовану рибу — продукти, багаті на гістамін, — зазначає Фукс. Серед симптомів — закладеність носа, головний біль, серцебиття, припливи жару.

Окрім цього, небажану реакцію можуть викликати сульфіти (додаються до вин для збереження) та хміль у пиві. Саме алкоголь посилює чутливість організму, й навіть їжа, яка зазвичай не викликала алергії, раптом може стати небезпечною.

– Наприклад, птах чи м’ясо, які зазвичай людина переносить добре, можуть спричинити реакцію, якщо поєднані зі спиртним, — попереджає професор.

Найнебезпечніший варіант — це анафілактичний шок після мінімальної дози алкоголю. У таких випадках потрібна негайна медична допомога.

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Нагадаємо, видання Psychology Today розповіло, чому після вечірки людина може не пам’ятати, що вона робила, коли була п’яна. Це явище називається алкогольним затьмаренням пам’яті. Воно означає не втрату свідомості, а саме знищення спогадів.