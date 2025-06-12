Непросто похмелье: как обнаружить, что у вас аллергия на алкоголь

Алкоголь / © Associated Press

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Вы выпили только один бокал красного вина — и уже чувствуете сильное сердцебиение, краснеет лицо, а к утру — настоящие симптомы похмелья? Это может быть не просто реакция на алкоголь, а признак серьезной аллергической чувствительности к составляющим напитку.

Об этом пишут Новости Ю.

Профессор университетского медцентра Геттингена (Германия) Томас Фукс объясняет: настоящая аллергия на алкоголь встречается редко, однако гораздо чаще встречается непереносимость или проблемы с расщеплением гистамина, который содержится, в частности, в красных винах.

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– Такие люди часто реагируют и на колбасы, сыры, консервированную рыбу — продукты, богатые гистамином, — отмечает Фукс. Среди симптомов — заложенность носа, головная боль, сердцебиение, приливы жара.

Кроме этого, нежелательную реакцию могут вызвать сульфиты (прилагаются к винам для хранения) и хмель в пиве. Именно алкоголь усиливает чувствительность организма, и даже пища, обычно не вызывавшая аллергии, вдруг может стать опасной.

– Например, птица или мясо, которые обычно человек переносит хорошо, могут вызвать реакцию, если соединены со спиртным, — предупреждает профессор.

Самый опасный вариант — это анафилактический шок после минимальной дозы алкоголя. В таких случаях требуется немедленная медицинская помощь.

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Напомним, издание Psychology Today рассказало, почему после вечеринки человек может не помнить, что он делал, когда был пьян. Это явление называется алкогольным омрачением памяти. Оно значит не утрату сознания, а конкретно ликвидирование мемуаров.