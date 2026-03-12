- Дата публикации
Кремль готовит новую "свинью" на мирных переговорах: Песков "раскрыл" планы Путина - ISW
Российские чиновники дали понять, что страна-агрессор Россия не удовлетворится только территориальными уступками со стороны Украины, а также подтвердили приверженность первоначальным военным целям, включающим распад НАТО.
Россия может готовить почву для выдвижения новых, еще более жестких требований к Украине и странам НАТО.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы вернуться к предложениям переговоров 2022 года в Стамбуле, заявил, что «вся реальность изменилась».
Российские государственные СМИ интерпретировали это как сигнал о том, что предыдущие предложения не соответствуют текущей ситуации, однако в Кремле не уточнили, что именно подразумевают под «новой реальностью».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что стамбульские предложения уже «потеряли актуальность», поскольку прошло несколько лет, а украинское руководство якобы не желает вести переговоры.
В ISW отмечают, что употребление Кремлем термина «реальность» может являться частью информационной кампании о так называемой «реальности на поле боя»:
«Москва регулярно пытается создать впечатление быстрого краха украинского фронта и масштабного наступления российской армии».
Аналитики напоминают, что даже стамбульский проект 2022 года предусматривал крайне жесткие условия для Украины: нейтральный статус, ограничение армии, отказ от военной помощи союзников и даже особую роль России и Китая как гарантов безопасности.
По мнению экспертов, нынешние заявления Кремля могут подготовиться к более масштабным требованиям в предстоящих переговорах.
Переговоры Украины и РФ — последние новости
Следующий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России может состояться в Швейцарии или Турции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как добавил глава государства, делегация Украины была готова ехать в Турцию, но перенесли эту встречу именно по инициативе американской стороны.
Как объяснил президент, повестка дня встречи будет оставаться неизменной.
«Все те же темы, но я думаю, что главная тема — договариваться о продолжении обменов, а также договариваться о встрече лидеров. Потому что дальше по этому плану, касающемуся особенно тематики территорий, я не вижу без уровня лидеров, что будет результат», — подчеркнул Зеленский.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что в переговорах по окончании войны в Украине в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. О чем именно идет речь, он не уточнял.