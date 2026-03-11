В Иране замедлилось производство "Шахедов": почему это не уменьшает угрозу

Шахед (иллюстративный фото)

Авиаудары США и Израиля помешали Ирану массово выпускать «Шахеды». Производить их стало труднее, но у Ирана все еще есть большие запасы, а собирать новые дроны они могут даже в обычных мастерских.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам европейских чиновников, основной проблемой для Ирана стала не нехватка материалов, а разрушение организационной структуры, необходимой для больших серий. В то же время эксперты отмечают, что простота конструкции «Шахедов» — корпус из стекловолокна и базовые двигатели — позволяет развертывать сборку даже в небольших мастерских. К примеру, на предприятиях по ремонту катеров.

Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) предполагают, что Иран заранее подготовил подземные объекты и ожидал атаки. По оценкам Bloomberg, на сегодняшний день Иран выпустил более 2100 дронов-перехватчиков типа Shahed.

Хотя эти аппараты медленные, их массированный запуск привел к:

повреждению объектов нефтяной инфраструктуры и военной техники;

перебоям в работе аэропортов (в том числе в Дубае);

истощению запасов дорогих зенитных ракет США и стран Персидского залива.

Отмечается, что Израиль демонстрирует более высокую эффективность в сбитии этих средств благодаря многослойной системе обороны и использованию менее дорогостоящих методов перехвата по сравнению с партнерами в регионе.

Ситуация с баллистическими ракетами для Тегерана сложнее. Из имеющихся до войны 2500 единиц Иран уже выпустил около 700. Значительная часть ракет и пусковых установок была уничтожена на земле. Из-за сложности технологического процесса и отсутствия передовых материалов темпы производства баллистического вооружения оцениваются как близкие к нулю.

В отличие от ракет, запуск «Шахедов» нуждается в минимальной инфраструктуре — пусковые рельсы можно устанавливать даже на обычные пикапы, что затрудняет их обнаружение.

Основным инструментом давления Ирана остается контроль над Ормузским проливом, через который проходит 20% мирового экспорта нефти. В среду, 11 марта, ВМС Великобритании зафиксировали атаки на три коммерческих судна в проливе и Персидском заливе. Кроме дронов, угрозу представляют морские мины и противокорабельные ракеты, фактически блокирующие безопасный доступ к водному пути.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, Российская Федерация оказывает Ирану техническую и стратегическую помощь в усовершенствовании ударов беспилотниками, используя опыт, полученный во время войны в Украине.

Кроме того, Россия предоставила Ирану разведывательные данные для ударов по американским военным кораблям и стратегическим объектам в регионе.

Следствием этого взаимодействия стала атака беспилотника в Кувейте, которая привела к гибели шести военнослужащих США.

Впоследствии Стив Уиткофф сообщил, что российская сторона опровергла обвинения в передаче разведывательных данных Ирану.