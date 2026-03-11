В Ірані сповільнилося виробництво "Шахедів": чому це не зменшує загрозу

Шахед (ілюстративне фото)

Авіаудари США та Ізраїлю завадили Ірану масово випускати «Шахеди». Виробляти їх стало важче, але в Ірану все ще є великі запаси, а збирати нові дрони вони можуть навіть у звичайних майстернях.

Про це пише Bloomberg.

За словами європейських посадовців, основною проблемою для Ірану став не брак матеріалів, а руйнування організаційної структури, необхідної для великих серій. Водночас експерти зауважують, що простота конструкції «Шахедів» — корпус зі скловолокна та базові двигуни — дозволяє розгортати збирання навіть у невеликих майстернях. Наприклад, на підприємствах із ремонту катерів.

Аналітики Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) припускають, що Іран заздалегідь підготував підземні об’єкти та очікував на атаки. За оцінками Bloomberg, на сьогодні Іран випустив понад 2100 дронів-перехоплювачів типу Shahed.

Хоча ці апарати є повільними, їхня масованість призвела до:

пошкодження об’єктів нафтової інфраструктури та військової техніки;

перебоїв у роботі аеропортів (зокрема в Дубаї);

виснаження запасів дорогих зенітних ракет США та країн Перської затоки.

Зазначається, що Ізраїль демонструє вищу ефективність у збиванні цих засобів завдяки багатошаровій системі оборони та використанню менш коштовних методів перехоплення порівняно з партнерами в регіоні.

Ситуація з балістичними ракетами для Тегерана є складнішою. З наявних до війни 2500 одиниць Іран уже випустив близько 700. Значна частина ракет та пускових установок була знищена на землі. Через складність технологічного процесу та брак передових матеріалів темпи виробництва балістичного озброєння наразі оцінюються як близькі до нуля.

На відміну від ракет, запуск «Шахедів» потребує мінімальної інфраструктури — пускові рейки можна встановлювати навіть на звичайні пікапи, що ускладнює їх виявлення.

Основним інструментом тиску Ірану залишається контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить 20% світового експорту нафти. У середу, 11 березня, ВМС Великої Британії зафіксували атаки на три комерційні судна в протоці та Перській затоці. Окрім дронів, загрозу становлять морські міни та протикорабельні ракети, що фактично блокують безпечний доступ до водного шляху.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, Російська Федерація надає Ірану технічну та стратегічну допомогу у вдосконаленні ударів безпілотниками, використовуючи досвід, отриманий під час війни в Україні.

Окрім цього, осія надала Ірану розвідувальні дані для ударів по американських військових кораблях і стратегічних об’єктах у регіоні.

Наслідком цієї взаємодії стала атака безпілотника в Кувейті, яка призвела до загибелі шести військовослужбовців США.

Згодом Стів Віткофф повідомив, що російська сторона спростувала звинувачення в передаванні розвідувальних даних Ірану.