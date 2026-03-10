ТСН у соціальних мережах

Світ
"Можемо вірити їм на слово": Віткофф відповів, чи ділиться РФ з Іраном розвідданими

Росія заперечує обмін розвідувальними даними з Іраном у розмовах із Трампом та його представниками.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Стів Віткофф

Стів Віткофф / © Associated Press

Під час розмови між лідером США Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним російська сторона спростувала звинувачення в передачі розвідувальних даних Ірану.

Про це спеціальний посланець президента США Стів Віткофф сказав в ефірі програми «Money Movers» на телеканалі CNBC.

За його словами, під час прямого контакту між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним російська сторона заперечила будь-яку співпрацю з Тегераном у сфері розвідки. Таку ж інформацію отримали представники адміністрації під час окремих переговорів із помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

«Можу вам сказати, що вчора, під час розмови з президентом, росіяни сказали, що вони не діляться інформацією. Саме так вони й сказали. Тож, знаєте, ми можемо вірити їм на слово. Сподіватимемося, що вони не діляться», — заявив Стів Віткофф.

Спеціальний посланець також зазначив, що в понеділок вранці він разом із Джаредом Кушнером, провів телефонну розмову з Юрієм Ушаковим. Під час цього дзвінка радник Путіна з питань зовнішньої політики ще раз підтвердив позицію Кремля.

«Ушаков у цій розмові повторно повторив те саме», — додав Віткофф, коментуючи заперечення Росією обміну даними.

Під час інтерв’ю журналісти запитали Віткоффа, чому адміністрація Трампа скасувала санкції, які забороняли індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, попри підозри у передачі Москвою даних про американські військові об’єкти Ірану.

«Ну, я не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати», — відповів на це Віткофф, посилаючись на офіційні заяви російської сторони під час переговорів.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, Росія надала Ірану розвідувальну інформацію, яка може допомогти Тегерану атакувати американські військові кораблі, літаки та інші стратегічні об’єкти в регіоні.

Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.

Також раніше в Ірані підтвердили постійну підтримку з боку Росії та Китаю.

