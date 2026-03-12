ТСН в социальных сетях

352
1 мин

Магнитная буря 12 марта: чего ожидать от солнечной активности

Кратковременный активный период истек.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В четверг, 12 марта, зафиксирован слабый уровень активности Солнца. Ожидается К-индекс магнитной бури — 1,7 (зеленый уровень)

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Незначительное увеличение скорости солнечного ветра накануне могло быть вызвано временной особенностью, связанной с массовым корональным излучением 6 марта. Однако сегодня будут доминировать окружающие геомагнитные условия. Ведь кратковременный активный период истек.

Магнитная буря 12 марта. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 12 марта. Фото: meteoagent.

Заметим, болеть могут беременные, пожилые люди и те, у кого хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

352
