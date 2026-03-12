- Дата публикации
Магнитная буря 12 марта: чего ожидать от солнечной активности
Кратковременный активный период истек.
В четверг, 12 марта, зафиксирован слабый уровень активности Солнца. Ожидается К-индекс магнитной бури — 1,7 (зеленый уровень)
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Незначительное увеличение скорости солнечного ветра накануне могло быть вызвано временной особенностью, связанной с массовым корональным излучением 6 марта. Однако сегодня будут доминировать окружающие геомагнитные условия. Ведь кратковременный активный период истек.
Заметим, болеть могут беременные, пожилые люди и те, у кого хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.