Уклонистам и СОЧ конец: Рада готовит жесткие наказания

Парламент рассматривает инициативу по новым ограничениям для уклонистов и СОЧ / © Pixabay

В Верховной Раде Украины рассматривают возможность введения дополнительных санкций для уклоняющихся от военного учета или мобилизации граждан.

Об этом в интервью «Телеграфу» сообщил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

По его словам, среди предложенных мер — блокирование банковских счетов и запрет на управление транспортными средствами.

«Фактически должна быть база наказания по СОЧ и, в том числе, по уклонению. Потому что невозможно уменьшать СОЧ, когда ты еще не наказываешь. У нас у алиментщиков, которые за детей своих не платят, есть шесть разных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если они будут „присоединены“ к алиментщикам, это тоже одна из причин не идти в СОЧ, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения. Ты не можешь как нормальный человек жить: использовать машину, водительские права», — сказал он.

По его словам, эти инициативы находятся на стадии обсуждения.

Напомним, в приложении «Дія» уже в марте 2026 года появится новая возможность бронирования военнообязанных работников от мобилизации, даже если у них есть нерешенные вопросы с территориальными центрами комплектования. Речь идет, в частности, о людях с некорректными или отсутствующими учетными данными, а также о тех, кто находится в розыске ТЦК.

По состоянию на март 2026 года бронирование может быть в двух форматах: электронном и бумажном. В то же время, со вторым могут быть нюансы.