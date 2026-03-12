Зеленский сделал заявление о компромиссах для окончания войны: на что он готов

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет искать приемлемых для всех компромиссов для завершения войны ценой территорий государства. Он акцентировал, что Украина продемонстрировала множество компромиссов, но России нужно все больше и больше.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Politico.

Зеленский о «сдаче» территорий

Журналист поинтересовался у Зеленского, существует ли определенная цель, достигнув которой он мог бы рассмотреть возможность передать России восточные территории Украины — как того требует Кремль.

«Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать Конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия базируются на этих принципах. Это для меня очень очевидно», — ответил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что завершение войны на условиях, которые выдвигает Россия, может стать серьезным риском и даже исторической ошибкой.

Зеленский назвал компромиссы Украины в мирных переговорах

По словам Зеленского, Украина уже продемонстрировала значительную готовность к компромиссам, однако аппетиты России только растут.

"Мы стоим там, где стоим, и они [россияне] не деоккупируют территорию, которую они оккупировали. Разве это не компромисс? Я считаю, это очень большой компромисс. Не забывайте о таком огромном количестве потерь», — отметил президент.

Он также напомнил о ситуации прошлого года, когда американская администрация призвала Украину согласиться на прекращение огня, предупреждая, что иначе помощь может быть прекращена.

«Я думаю, это был самый большой компромисс, на который была готова и до сих пор готова вся наша страна. Но таких компромиссов России уже недостаточно, ей нужно все больше и больше, больше и больше. Это медленная оккупация», — пояснил Зеленский.

Территориальные уступки не остановят войну

Напомним, в феврале в интервью Financial Times Зеленский отверг идею территориальных уступок и временного прекращения огня, подчеркнув, что России нельзя доверять, а любая пауза без гарантий безопасности только позволит Москве накопить силы. Президент назвал заявления российского диктатора Владимира Путина о необходимости Украины в перегруппировке «ложью», заявив, что стране нужен конец войны, а не пауза.

Тогда же руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Кремль стремится захватить всю Украину, а не отдельные регионы, поэтому территориальные уступки будут только стимулировать агрессию. Буданов подчеркнул, что единственным фактором сдерживания являются ВСУ, а украинцы никогда не смирятся с оккупацией.