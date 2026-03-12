Археологи нашли огромную яму, полную останков людей: что стало причиной их смерти

Раскопки / Иллюстративные фото

Спустя почти 700 лет после эпидемии Черной смерти вблизи Эрфурта в Германии была обнаружена вероятная братская могила , заполненная человеческими останками. Хотя принадлежность находки еще совсем не подтверждена, исследователи считают, что они нашли одну из 11 узнаваемых чумных ям, упоминаемых в средневековых записях.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Технологии раскрывают исторические тайны

Черная смерть, опустошившая Европу в 14 веке, стала одной из самых смертоносных пандемий в истории человечества. Согласно историческим данным, около 12 тысяч жертв чумы были похоронены в массовых братских могилах вокруг Эрфурта, сразу за городской стеной. Долгое время точное расположение этих могил оставалось загадкой, но команда Лейпцигского университета смогла локализовать одну из них благодаря сочетанию исторических исследований, геофизических съемок и анализа отложений.

Используя метод картирования электрического сопротивления, ученые просканировали землю и обнаружили аномалии, указывающие на наличие огромной могилы.

"Этот подход также может помочь в будущем выявлять и защищать другие массовые захоронения, связанные с эпидемиями или конфликтами", - отметил ведущий автор исследования Михаэль Хайн.

Значение эпического открытия

Хотя находка еще нуждается в полном подтверждении путем раскопок, она может коренным образом изменить подход ученых к поиску подобных объектов. Исторически такие массовые захоронения находили в большинстве случаев во время строительных работ.

По словам соавтора исследования Мартина Бауха, это открытие прекрасно согласовывается как с современным почвоведением, так и со средневековой «теорией миазмов», утверждавшей, что болезни распространяются из-за «плохого воздуха» и испарений от гниющих органических веществ. Этот системный подход поможет лучше понять, как древние общества справлялись с массовой смертностью.

