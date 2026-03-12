Археологи знайшли величезну яму, повну останків людей: що стало причиною їхньої смерті

Розкопки / Ілюстративне фото

Майже через 700 років після епідемії «Чорної смерті» поблизу Ерфурта в Німеччині було виявлено ймовірну братську могилу, заповнену людськими останками. Хоча приналежність знахідки ще остаточно не підтверджена, дослідники вважають, що вони виявили одну з 11 відомих чумних ям, які згадуються в середньовічних записах.

Про це пише Daily Galaxy.

Технології розкривають історичні таємниці

«Чорна смерть», яка спустошила Європу в 14 столітті, стала однією з найсмертоносніших пандемій в історії людства. Згідно з історичними даними, близько 12 тисяч жертв чуми були поховані в масових братських могилах навколо Ерфурта, одразу за міськими мурами. Тривалий час точне розташування цих могил залишалося загадкою, але команда Лейпцизького університету змогла локалізувати одну з них завдяки поєднанню історичних досліджень, геофізичних зйомок та аналізу відкладень.

Використовуючи метод картування електричного опору, вчені просканували землю і виявили аномалії, що вказували на присутність величезної могили.

«Цей підхід також може допомогти в майбутньому виявляти та захищати інші масові поховання, пов’язані з епідеміями чи конфліктами», — зазначив провідний автор дослідження Міхаель Хайн.

Значення епічного відкриття

Хоча знахідка ще потребує повного підтвердження шляхом розкопок, вона вже може докорінно змінити підхід вчених до пошуку подібних об’єктів. Історично такі масові поховання знаходили здебільшого випадково під час будівельних робіт.

За словами співавтора дослідження Мартіна Бауха, це відкриття чудово узгоджується як із сучасним ґрунтознавством, так і з середньовічною «теорією міазмів», яка стверджувала, що хвороби поширюються через «погане повітря» та випари від гниття органічних речовин. Цей системний підхід допоможе краще зрозуміти, як стародавні суспільства впорювалися з масовою смертністю.

Нагадаємо, археологи виявили в Сербії масове поховання віком близько 1100 років, у якому більшість жертв — жінки й діти. Дослідники вважають, що знахідка може свідчити про масштабну різанину та міжрегіональний конфлікт у ранньому залізному віці, а не про епідемію чи природну смерть, як припускали раніше.