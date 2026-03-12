Трагедія у Харкові: під кригу провалилися шестеро дітей, є загиблі

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі у Шевченківському районі під кригу провалилася група з шести дітей. Чотирьох з них вдалося врятувати. Проте загинули двоє хлопців 10 та 17 років.

Про це повідомляє ДСНС України.

Як повідомили рятувальники, першим на допомогу дітям прийшов місцевий мешканець, який зміг витягнути з холодної води чотирьох потерпілих. На жаль, ще двох підлітків врятувати не вдалося. Тіла загиблих хлопців пізніше підняли на берег водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На місці трагедії працювали психологи ДСНС, які надавали екстрену психологічну допомогу та підтримку батькам загиблих дітей. У зв’язку з трагедією рятувальники вкотре звернулися до дорослих із закликом не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. У ДСНС наголошують, що в період нестійкої весняної погоди лід є надзвичайно тонким і небезпечним для перебування.

Фахівці закликають батьків провести роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо ризиків виходу на кригу, оскільки за таких температурних умов навіть кілька кроків від берега можуть призвести до летальних наслідків.

