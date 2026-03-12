ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
2 хв

Трагедія у Харкові: під кригу провалилися шестеро дітей, є загиблі

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей. Місцевий мешканець врятував чотирьох, проте двоє хлопців загинули.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі у Шевченківському районі під кригу провалилася група з шести дітей. Чотирьох з них вдалося врятувати. Проте загинули двоє хлопців 10 та 17 років.

Про це повідомляє ДСНС України.

Як повідомили рятувальники, першим на допомогу дітям прийшов місцевий мешканець, який зміг витягнути з холодної води чотирьох потерпілих. На жаль, ще двох підлітків врятувати не вдалося. Тіла загиблих хлопців пізніше підняли на берег водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

На місці трагедії працювали психологи ДСНС, які надавали екстрену психологічну допомогу та підтримку батькам загиблих дітей. У зв’язку з трагедією рятувальники вкотре звернулися до дорослих із закликом не залишати дітей без нагляду поблизу водойм. У ДСНС наголошують, що в період нестійкої весняної погоди лід є надзвичайно тонким і небезпечним для перебування.

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

Фахівці закликають батьків провести роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо ризиків виходу на кригу, оскільки за таких температурних умов навіть кілька кроків від берега можуть призвести до летальних наслідків.

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

У Харкові на водоймі провалилися шестеро дітей 12 березня / © ДСНС України

Нагадаємо, у місті Яремче на Прикарпатті врятували маленького їжачка під час займання сухої трави. Тваринка була вкрай налякана, втім їй вчасно надали допомогу.

Дата публікації
Кількість переглядів
698
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie