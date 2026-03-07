ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
669
Час на прочитання
1 хв

У ставку загинули двоє маленьких дітей: подробиці трагедії

Обставини трагічної загибелі дітей наразі встановлюють правоохоронці.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
У ставку загинули діти

У ставку загинули діти. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

У селі Юрківка Черкаської області в місцевому ставку виявили тіла двох маленьких дітей — віком 5 та 6 років. Обставини їх загибелі з’ясовують.

Про цей трагічний випадок повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Черкаській області.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників від працівників поліції у п’ятницю, 6 березня.

«Тіла дітей віком 5 та 6 років, за допомогою човна, доставлено на берег та передано працівникам поліції», — повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Обставини трагічної загибелі дітей наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що станом на 4 березня весняне водопілля в Україні вже спричинило майже 800 випадків підтоплень територій. Найактивніше відкачування води зараз відбувалося у трьох областях: на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині.

Нагадаємо, раніше поблизу села Черняківка Полтавської області шкільний автобус, у якому перебувало 15 дітей та троє дорослих, з’їхав у кювет і врізався в дерево. Внаслідок аварії троє учнів дістали травми та були госпіталізовані.

Дата публікації
Кількість переглядів
669
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie