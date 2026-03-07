У ставку загинули двоє маленьких дітей: подробиці трагедії

У ставку загинули діти. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

У селі Юрківка Черкаської області в місцевому ставку виявили тіла двох маленьких дітей — віком 5 та 6 років. Обставини їх загибелі з’ясовують.

Про цей трагічний випадок повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Черкаській області.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників від працівників поліції у п’ятницю, 6 березня.

Реклама

«Тіла дітей віком 5 та 6 років, за допомогою човна, доставлено на берег та передано працівникам поліції», — повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Обставини трагічної загибелі дітей наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що станом на 4 березня весняне водопілля в Україні вже спричинило майже 800 випадків підтоплень територій. Найактивніше відкачування води зараз відбувалося у трьох областях: на Одещині, Кіровоградщині та Черкащині.

Нагадаємо, раніше поблизу села Черняківка Полтавської області шкільний автобус, у якому перебувало 15 дітей та троє дорослих, з’їхав у кювет і врізався в дерево. Внаслідок аварії троє учнів дістали травми та були госпіталізовані.