В пруду погибли двое маленьких детей: подробности трагедии

В пруду погибли дети.

В селе Юрковка Черкасской области в местном пруду обнаружили тела двух маленьких детей — в возрасте 5 и 6 лет. Обстоятельства их гибели выясняют.

Об этом трагическом случае сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области.

Сообщение о происшествии поступило к спасателям от сотрудников полиции в пятницу, 6 марта.

«Тела детей в возрасте 5 и 6 лет, с помощью лодки, доставлены на берег и переданы работникам полиции», — сообщили в областном управлении ГСЧС.

Обстоятельства трагической гибели детей сейчас устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 4 марта весеннее половодье в Украине уже вызвало почти 800 случаев подтоплений территорий. Активнее всего откачка воды сейчас происходила в трех областях: в Одесской, Кировоградской и Черкасской.

Напомним, ранее вблизи села Черняковка Полтавской области школьный автобус, в котором находилось 15 детей и трое взрослых, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии трое учеников получили травмы и были госпитализированы.