В Украине зафиксировано почти 800 подтоплений: где самая сложная ситуация

В Украине зафиксированы сотни случаев подтоплений

Весеннее половодье в Украине уже повлекло почти 800 случаев подтоплений территорий, однако значительных и разрушительных паводков в этом году не ожидается. На большинство вызовов по большой воде оперативно реагируют подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ликвидируя последствия непогоды.

Об этом рассказали представители ГСЧС и Укргидрометцентра на брифинге в «Медиацентре Украина».

Прогноз паводков на этот год

По словам начальницы отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктории Корниенко, масштабной угрозы большой воды в этом сезоне нет. Уровень половодья на большинстве рек Украины ожидается в пределах нормы или даже ниже ее. Исключением станут только водоемы Харьковщины и притоки Южного Буга, где ситуация может быть несколько сложнее.

Несмотря на общий оптимистический прогноз, директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий отметил, что работы у спасателей хватает. Самая активная откачка воды сейчас продолжается в трех областях: в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

«Мы сформировали и удерживаем в готовности специальные отряды по противодействию паводкам. Они оснащены насосами, мотопомпами, снегоходами и другим необходимым оборудованием», – рассказал Виктор Витовецкий.

Взаимодействие с общинами и правила безопасности

Успешная борьба с половодьем зависит не только от профессионализма спасателей, но и от местных властей. Иногда достаточно всего 15-30 минут работы экскаватора для создания альтернативного водоотвода, чтобы полностью уберечь населенный пункт от стихии. Поэтому подразделения ГСЧС готовы к мгновенному оперативному взаимодействию с общинами.

Если вблизи вашего жилья возникла реальная угроза подтопления, специалисты ГСЧС советуют действовать по следующему алгоритму:

выключите электро- и газоснабжение в доме;

перенесите все документы и ценные вещи в сухое и безопасное место;

не входите в подвалы и помещения с поврежденной электросетью;

не двигайтесь по затопленным дорогам, при необходимости — эвакуируйтесь на повышенные участки;

при опасности немедленно звоните по номерам 101 или 112.

Напомним, Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровней воды в реках из-за таяния снега и осадков. Кое - где ожидается рост уровней рек до полуметра . В регионах объявлен желтый уровень опасности.