Третя світова все більше стає реальністю / © ТСН.ua

Реклама

Ситуація на Близькому Сході загострюється — Іран атакує нові країни та націлився на Америку. Провідні експерти відкрито говорять про те, що Третя світова війна вже стає реальністю.

Окрім того географія бойових дій стрімко розширюється, об’єднуючи окремі осередки напруги в цілісну картину великої світової війни.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Що відбувається на Близькому Сході

Іран продовжує бити по країнах Перської затоки: вранці 12 березня іранці атакували нафтову інфраструктуру та танкери. Як повідомляє CNN, основний удар припав на територіальні води Іраку, де дрони поцілили у два іноземні судна. Унаслідок атаки, відповідальність за яку взяв на себе Тегеран, одна людина загинула, ще 38 осіб вдалося врятувати.

Сили ППО Саудівської Аравії знищили понад 20 безпілотників над нафтовими родовищами на сході країни. У Бахрейні під ударом опинилися паливні резервуари у провінції Мухаррак. Про роботу протиповітряної оборони також звітували в ОАЕ, де уламок дрона спричинив пожежу в Дубаї, та в Кувейті, чиї системи перехоплювали ворожі цілі.

Окрім того, місцева вдала Дубаї повідомляла, що іранський безпілотник вночі влучив в хмарочос. Інцидент стався поблизу гавані Дубай-Крік.

Влада «реагує на інцидент із дроном, який упав на будівлю поблизу гавані Дубай-Крік», повідомило урядове управління ЗМІ Дубая.

Реклама

Дата публікації 08:30, 12.03.26 Кількість переглядів 151 Дрон врізався в житловий хмарочос в Дубаї

Ба більше Іран не обмежився ударами по країнах Перської затоки та замахнувся на Каліфорнію, повідомив телеканал ABC News. За даними Федерального бюро розслідувань, Тегеран нібито планував здійснити раптову атаку з невідомого судна біля узбережжя США.

Попри те, що точний час та цілі наразі невідомі, розвідка занепокоєна, що таку тактику можуть застосувати не лише Іран, а й мексиканські наркокартелі проти правоохоронців на кордоні.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи інформацію про можливу атаку іранських безпілотників на Каліфорнію, заявив що ця ситуація «розслідується».

Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про атаку на ядерний об’єкт «Талеган» поблизу Тегерана, який використовувався для створення вибухових речовин та розробки ядерної зброї. За даними ЦАХАЛу, цей комплекс був частиною секретної програми ще з 2000-х років. Авіаудари було завдано на основі точних розвідувальних даних протягом останніх кількох днів.

Реклама

Супутникові знімки на яких видно об’єкт Талеган 6 березня та 11 березня 2026 року

Варто зауважити, що це вже не перша атака на цей об’єкт — попереднього удару Ізраїль завдав у жовтні 2024 року.

Війна на Близькому Сході розширюється — Іран атакує нові країни

Іран завдав ракетного удару по військовій базі Італії, що розташована в іракському Курдистані.

«Ракета вразила нашу базу в Ербілі. Серед італійського персоналу немає загиблих і поранених. Усі в безпеці», — повідомляли в Міноборони Італії.

Варто зауважити, що Італія має солдатів в Ербілі. Вони навчають сили безпеки Курдистану. Минулого тижня італійський парламент схвалив запропоновану урядом резолюцію, яка зобов’язує країну взяти участь у «спільних зусиллях в межах ЄС» для захисту від іранських ракетних та дронових атак.

Реклама

Окрім того, атаки Ірану не обмежуються лише ударами ракет та шахедів — у Польщі зафіксували кібератаку на Національний центр ядерних досліджень у Сверку, розташований поблизу Варшави.

За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрових технологій Польщі Кшиштофа Гавковського, хакери намагалися проникнути в систему безпеки центру, однак атака не досягла запланованого масштабу та була заблокована.

У Польщі зафіксували кібератаку на Національний центр ядерних досліджень

«Можливо, атака й не була масштабною, але була спроба прориву системи безпеки. Їй вдалося запобігти», — зазначив польський посадовець.

За попередніми даними розслідувань, джерело кібератаки може бути пов’язане з Іраном, хоча влада не виключає можливості маскування.

Реклама

Тим часом у США готуються до нового етапу війни з Іраном. Видання Forbes повідомляє, що США розгорнули стратегічні бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress та Rockwell B-1B Lancer на британській авіабазі RAF Fairford, звідки вони беруть участь у ударах по іранській території в межах операції «Епічна лють».

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що інтенсивність авіаударів по Ірану суттєво зростатиме, що може свідчити про розширення військової операції.

За даними військових аналітиків, бомбардувальники B-1B можуть використовувати високоточні бомби GBU-31 JDAM із боєголовками BLU-109, які здатні вражати укріплені підземні об’єкти.

Чи варто очікувати швидкого завершення війни в Ірані

Американський президент Дональд Трамп припускає, що війна проти Ірану може завершитися найближчим часом. За його словами, у країні майже не лишилося цілей, які можна було б атакувати.

Реклама

Окрім того, Дональд Трамп оголосив про фактичну перемогу США у війні з Іраном, зазначивши, що результат був зрозумілий уже в першу годину операції «Епічна лють». Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву американського президента.

Президент США Дональд Трамп припускає, що війна проти Ірану може завершитися найближчим часом / © Associated Press

Однак, ізраїльські посадовці повідомляють, що наразі не отримували жодних внутрішніх вказівок щодо можливих термінів завершення бойових дій. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що бойові дії можуть тривати стільки, скільки буде потрібно для досягнення поставлених цілей, повідомляє The Times of Israe.

«Операція триватиме без обмежень у часі — стільки скільки потрібно, доки ми не досягнемо всіх цілей і не досягнемо перемоги в кампанії», — наголосив політик.

Ба більше в Ірані заявляють, що будуть воювати далі. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оприлюднив перше звернення, у якому закликав народ до єдності та пригрозив США й Ізраїлю. У заяві, зачитаній на державному телебаченні, він наголосив, що Тегеран не припинить вогонь і помститься за «мучеників», зокрема за свою дружину, яка загинула під час атаки 28 лютого.

Реклама

Хаменеї зазначив, що прагне «конструктивних відносин» із сусідами, проте вимагає закриття американських баз у регіоні, оскільки вони використовуються для нападів на Іран.

Також він підтвердив, що Тегеран і надалі тиснутиме на ворогів через блокування Ормузької протоки та знищуватиме їхні активи в межах відплати за воєнні втрати.

Чи насправді світ опинився на порозі Третьої світової війни

Почесний професор Букінгемського університету, історик Ентоні Гліз заявив, що Третя світова війна вже розпочалася і триває вже роками, пише Daily Mail.

Історик зазначає, що напад США та Ізраїлю на Іран став черговим підтвердженням глобальної катастрофи. Професор називає цей конфлікт «війною за вибором», розпочатою Дональдом Трампом та Біньяміном Нетаньягу задля утримання влади. На його думку, такий підхід ігнорує міжнародне право та нагадує дії агресорів минулого століття, які спровокували попередні світові війни.

Реклама

Війна в Ірані / © Associated Press

Критерії Гліза щодо початку глобального конфлікту стосуються і вторгнення Росії в Україну. Історики майбутнього можуть визначити точкою відліку Третьої світової саме 24 лютого 2022 року, коли Кремль розпочав нічим не спровоковану експансію. Попри переговори, Путін продовжує агресію, що надає війні в Європі рис нескінченного протистояння.

Водночас провідні світові медіа також пишуть про початок Третьої світової війни. Зокрема у статті Express йдеться про те, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може стати «остаточним каталізатором Третьої світової війни», хоча деякі експерти все ж вважають, що шанс уникнути найгіршого сценарію зберігається.

Війна в Ірані / © Associated Press

Аналітики припускають, що лідери РФ, Китаю та КНДР можуть скористатися нестабільністю для просування власних інтересів у Тайвані, Європі чи на Корейському півострові. Поки Дональд Трамп заявляє про швидку перемогу, бойові дії вже охопили сусідні країни, а перекриття Іраном стратегічної Ормузької протоки загрожує світовому ринку нафти.

Своєю чергою про загрозу початку глобального конфлікту попереджав президент України Володимир Зеленський. За його словами, поєднання зусиль Росії та Ірану у виробництві дронів становить значну загрозу для світу і потенційно може призвести до Третьої світової війни.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

«Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть світової війни», — зазначив президент.

Він додав, що якщо конфлікт не зупиниться до осені, він може «перерости у довготривалу війну».

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.