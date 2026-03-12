Іран націлився на Польщу: під Варшавою атакували центр ядерних досліджень — ЗМІ

Національний центр ядерних досліджень / © RMF FM

У Польщі зафіксували кібератаку на Національний центр ядерних досліджень у Сверку, розташований поблизу Варшави. Невідомі намагалися зламати систему безпеки установи, однак атаку вдалося вчасно зупинити.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський, передає TVN24+.

За його словами, хакери намагалися проникнути в систему безпеки центру, однак атака не досягла запланованого масштабу та була заблокована.

«Можливо, атака й не була масштабною, але була спроба прориву системи безпеки. Її вдалося запобігти», — зазначив польський посадовець.

Попередні дані розслідування свідчать, що джерело кібератаки може бути пов’язане з Іраном, хоча влада не виключає можливості маскування.

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика також заявив, що всі ознаки вказують на можливу причетність Ірану, однак остаточні висновки експерти зможуть зробити лише після детального аналізу.

У самому Національному центрі ядерних досліджень підтвердили факт атаки. Там зазначили, що завдяки швидкій роботі систем безпеки цілісність інфраструктури не була порушена.

«Наші системи безпеки спрацювали відповідно до процедур, атаку було заблоковано, а роботу інституту забезпечено без перебоїв», — повідомив директор центру Якуб Купецький.

За його словами, інцидент не вплинув на роботу дослідницького реактора MARIA, який продовжує працювати у штатному режимі.

Війна на Близькому Сході набирає обертів — останні новини

США розгорнули стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress та B-1B Lancer на британській авіабазі RAF Fairford, звідки вони беруть участь у ударах по Ірану в межах операції «Епічна лють».

За даними військових джерел, на базу вже прибули п’ять бомбардувальників B-1B, ще три літаки тимчасово перенаправили на авіабазу Ramstein через складні погодні умови.

Крім того, до Великої Британії перекинули три стратегічні бомбардувальники B-52.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що інтенсивність ударів по Ірану може суттєво зрости, що свідчить про можливе розширення військової операції.

Водночас, за даними Politico, війна проти Ірану може вплинути і на оборону України. Через активне використання ракет Patriot на Близькому Сході можуть скоротитися запаси перехоплювачів, які потенційно могли б передати Києву для захисту від російських балістичних атак.